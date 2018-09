MILANO – Beppe Sala ci ricasca. Il sindaco di Milano è stato nuovamente pizzicato con l’auto in (semi) divieto di sosta. Questa volta infatti i fotografi del settimanale Oggi lo hanno immortalato mentre parcheggia la sua Smart a cavallo tra le strisce gialle (quelle per il parcheggio dei residenti) e un passo carrabile.

In realtà l’auto del sindaco non ostruisce il passaggio, ma è comunque in una posizione non proprio ortodossa. E non è la prima volta.

Già nel 2016, durante la campagna elettorale per la corsa a palazzo Marino contro Stefano Parisi, del centrodestra, l’ex manager Pirelli ed Expo era stato pizzicato con l’auto in doppia fila. “Il tempo di un caffè al bar”, disse per giustificarsi. “Sono umano con tanti difetti, dovevano multarmi”, spiegò. Ma pare che l’abitudine sia dura a morire.