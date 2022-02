Bonus psicologo, voucher 600 euro l’anno. Escluso dalla legge di bilancio per il 2022 nonostante la proposta avesse trovato un consenso bipartisan in Parlamento, il bonus psicologo torna nel decreto Milleproroghe.

A furor di popolo, sembra di capire. Sono oltre 317mila infatti le persone che in sole 6 settimane hanno firmato la petizione su Change.org a favore del cosiddetto “bonus psicologo”.

L’appello, lanciato sulla piattaforma a inizio gennaio dal giornalista del TG1 Francesco Maesano, chiedeva di reinserire nel primo provvedimento utile il bonus.

Il bonus, “approvato alle 2.52 di stanotte, sarà una realtà in questo Paese tra poche settimane”, scrive Maesano in un aggiornamento appena pubblicato sulla pagina della petizione. La misura prevede 600 euro di voucher a persona per sostenere i percorsi di salute mentale e 10 milioni di finanziamento.

Serve l’Isee (tetto massimo reddito 50mila euro l’anno)

Il bonus psicologo arriverà a 600 euro all’anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone: sarà parametrato in base all’Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi. L’emendamento, a prima firma del deputato Pd Filippo Sensi, è stata approvato come modifica al dl milleproroghe dopo un lungo pressing.