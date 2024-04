Europee, scrivere solo “Giorgia” non è vietato ma c’è il rischio che la scheda venga contestata

Dalla conferenza programmatica di Pescara, Giorgia Meloni annuncia di candidarsi in tutte le circoscrizioni. Nel farlo usa queste parole: “Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome di battesimo alle Europee. Sono fiera che chi si rivolge a me mi chiami Giorgia. Sono stata derisa per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara… perché loro sono colti… Ma io sono fiera di essere una del popolo”, ha detto la premier. “Se volete dirmi che ancora credete in me scrivete sulla scheda Giorgia, perché sarò sempre una di voi. Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà. Ho bisogno di sapere ancora una volta che ne vale la pena”.

Quanto annunciato dalla premier, come spiega Cacciari “è un’idea pubblicitaria, puro marketing elettorale”. Una mossa che sempre Cacciari definisce decisamente berlusconiana. Giorgia è, come detto dalla stessa premier, il nome di battesimo e non un soprannome. Può essere quindi chiesta una cosa del genere agli elettori? Franco Gaetano Scoca, professore emerito di diritto amministrativo, su Repubblica definisce l’annuncio della premier “una scelta molto discutibile e che può far sorgere contestazioni. Non c’è una norma che lo vieta, ma quel nome, Giorgia, in sé non dice che è una donna del popolo e comunque non è affatto detto che una donna del popolo debba essere chiamata per nome. In ogni caso stiamo sempre parlando della presidente del Consiglio”.

Scrivere “Giorgia” sulla scheda potrebbe portare a contestazioni e ricorsi

Il costituzionalista della Sapienza Gaetano Azzariti, sempre su Repubblica ironizza: “Solo Giorgia? E se c’è un’altra Giorgia che fanno? Saranno costretta a eliminarla? Vietate tutte le Giorgia dentro FdI? Già questa è una discriminazione e una lesione di un diritto fondamentale…”. Prosegue Azzariti: “Siamo di fronte a un’evidente forzatura della legge elettorale che parla chiaro, solo il cognome, nome e cognome, se due cognomi anche uno solo dei due, e se c’è confusione tra omonimi ecco la data di nascita”. L’’esempio più classico, portato avanti anche da Azzariti è quello di Marco Pannella, il cui vero nome era Giacinto. Era quindi giusto che si candidasse come “Giacinto detto Marco Pannella”. Ma se il nome è già Giorgia Meloni, quel “detta Giorgia”, per il costituzionalista è “solo una forzatura. Per demagogia viene piegata la legge elettorale e la lettera stessa della legge per uno scopo populista“.