Dal treno di Lollobrigida al colpo di pistola accidentale: Fratelli d’Italia, quale sarà la prossima perla?

Dopo la storia del treno con protagonista il ministro Francesco Lollobrigida ecco l’ultima grande performance dei sempre più sorprendenti onorevoli di Fratelli d’Italia: il colpo di pistola accidentale a Capodanno. Protagonista non si sa bene in che modo questa volta il deputato Emanuele Pozzolo. Il colpo di pistola accidentale, dettaglio non da poco, ha ferito, come raccontano le varie cronache, il genero di un agente della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro.

Fratelli d’Italia, cosa ci aspetta il futuro?

Poteva mancare d’altronde? Ovviamente no. Poteva mancare un colpo accidentale partito durante una festa di Capodanno in una pro loco di Rosazza dove il sindaco è niente meno che la sorella del sottosegretario Delmastro? Delmastro, quello del caso Cospito, che ora è davvero sconfortato e dice “mi sento sfortunato”. Comunque: ma che domande. A chi, in fondo, non è mai successo? A chi non è mai partito un colpo a caso? A rendere più croccante il tutto il fatto che il colpo sia partito da un mini pistola.

Cosa succederà nei prossimi mesi? Quale straordinaria perla si affaccerà sulle cronache politiche? Fratelli d’Italia, il partito dei piccoli Trump de’ noantri, c’è da scommettere, ci sorprenderà.