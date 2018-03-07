Sicilia 1-03, collegio 7: risultati definitivi uninominale Camera. Michele Sodano eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 17:17 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 17:17
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 7 Sicilia 1-03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Michele Sodano (M5s).
Scrutinate 329 sezioni su 329.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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SODANO MICHELE 62.587 50,5
– MOVIMENTO 5 STELLE 60.566 50,4
PISANO CALOGERO 39.370 31,8
– FORZA ITALIA 22.362 18,6
– LEGA 7.138 5,9
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.917 4,9
– NOI CON L’ITALIA – UDC 3.347 2,8
SODANO GIUSEPPE 13.652 11,0
– PARTITO DEMOCRATICO 9.918 8,2
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.724 1,4
– +EUROPA 838 0,7
– ITALIA EUROPA INSIEME 379 0,3
GUZZETTA SANTA DETTA BIANCA 3.425 2,8
– LIBERI E UGUALI 3.305 2,8
CONIGLIO SERGIO 1.570 1,3
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.506 1,2
DI CRISTINA GIUSEPPINA DETTA GIUSI O GIUSY 1.238 1,0
– POTERE AL POPOLO! 1.204 1,0
MARTORANA EMANUELA 858 0,7
– ITALIA AGLI ITALIANI 845 0,7
SUTERA SARDO FABRIZIO ROBERTO 608 0,5
– CASAPOUND ITALIA 591 0,5
MUSSO LILLO MASSIMILIANO 534 0,4
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 504 0,4