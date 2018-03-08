Sicilia 2-01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Camera. Andrea Giarrizzo eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 10:40 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 10:40
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Sicilia 2-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Andrea Giarrizzo (M5s).
Scrutinate 289 sezioni su 289.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
GIARRIZZO ANDREA 49.764 45,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 47.824 47,2
LO MONTE CARMELO 30.543 28,1
– FORZA ITALIA 19.981 19,7
– LEGA 5.029 5,0
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 3.322 3,3
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.784 1,8
VENEZIA SEBASTIANO DETTO FABIO 21.908 20,1
– PARTITO DEMOCRATICO 13.462 13,3
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.947 1,9
– +EUROPA 1.180 1,2
– ITALIA EUROPA INSIEME 789 0,8
COLALEO LILLO MARIA 3.594 3,3
– LIBERI E UGUALI 3.293 3,2
FAILLACI MARCO 858 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 825 0,8
DI SIMONE GIUSEPPE 608 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 574 0,6
DI STEFANO GASPARE 560 0,5
– POTERE AL POPOLO! 534 0,5
INSENGA AZZARO ANDREA 385 0,4
– CASAPOUND ITALIA 368 0,4
LIBRO ANNAMARIA 325 0,3
– PARTITO COMUNISTA 318 0,3
VIRDI DENNJS IVAN 197 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 189 0,2