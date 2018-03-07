Sicilia 2-03, collegio 9: risultati definitivi uninominale Camera. Maria Marzana eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 17:06 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 17:06
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 9 Sicilia 2-03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Maria Marzana (M5s).
Scrutinate 229 sezioni su 229.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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MARZANA MARIA 53.028 52,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 51.502 53,4
ARMENIA DANIELA 29.396 29,2
– FORZA ITALIA 20.677 21,4
– LEGA 4.698 4,9
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 2.509 2,6
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.043 1,1
GIUCA GIOVANNI 13.037 13,0
– PARTITO DEMOCRATICO 10.087 10,4
– +EUROPA 627 0,6
– ITALIA EUROPA INSIEME 331 0,3
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 262 0,3
RANDAZZO PAOLO 2.690 2,7
– LIBERI E UGUALI 2.448 2,5
SALONIA CORRADO 681 0,7
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 653 0,7
MORMINA MANUELA 594 0,6
– CASAPOUND ITALIA 582 0,6
CICERO LUIGI 397 0,4
– POTERE AL POPOLO! 375 0,4
CRISTALDI LUCIA 265 0,3
– PARTITO COMUNISTA 259 0,3
CICCIARELLA GIOVANNI 234 0,2
– ITALIA AGLI ITALIANI 228 0,2
CATANIA ANNA 172 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 167 0,2