ROMA – Striscia la Notizia denuncia con un servizio presunti brogli nelle votazioni degli italiani all’estero, in particolare in Australia.

L’inviato Pinuccio è andato a Bari per ascoltare la testimonianza di Nicola Brienza (candidato al Senato per Asia, Africa, Oceania e Antartide), che ha detto: “In Australia è possibile accedere alle cassette postali dei privati cittadini e prendere i plichi elettorali. Avviene. Ho chiesto ad associazioni che mi hanno aiutato in queste elezioni di constatare di persona questa situazione. Loro hanno sottratto i plichi dalle cassette della posta e hanno dimostrato davanti a me che era possibile inserire un voto su schede elettorali che non appartenevano a loro”.

Inoltre, sempre secondo Brienza, in Australia continuerebbero ad arrivare plichi elettorali anche a persone decedute, con la conseguenza che qualcun altro potrebbe votare al posto di un defunto. Ma non finisce qui. Brienza aggiunge: “Quando le schede arrivano in Italia restano incustodite per tanto tempo e nel frattempo alcuni plichi vengono aperti e diventano nulli. Ci sono persone poco per bene che approfittano di questo sistema farlocco e traggono vantaggi personali”.

Il candidato al Senato conclude: “Con un semplice controllo calligrafico delle schede potremmo scoprire che molte sono state compilate dalla stessa persona. Mi auguro che qualche Procura della Repubblica italiana apra un caso”.