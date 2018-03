Elezioni 2018, chi hanno votato i calciatori? Il servizio de Le Iene

ROMA – Chi hanno votato i calciatori? Le Iene hanno deciso di far votare i calciatori in forma anonima per capire dove si schierano. Lo spoglio, nonostante qualche voto nullo come quello ironicamente dato a “Giampiero Ventura”, ha visto trionfare Forza Italia con il 52% seguita dal M5s al 20% e dal Pd al 16%.

L’inviato delle Iene Niccolò De Vitis è andato a disturbare alcuni giocatori e dirigenti della Roma, del Milan, del Genoa e della Juventus.

Tra i più simpatici Bruno Conti, storica ala giallorossa, che ha subito dichiarato: “Mica mi devo nascondere, scrivo Forza Roma Totti Presidente”. Una battuta poi anche da Daniele De Rossi secondo cui “il suffragio universale è un po’ sopravvalutato a volte”. Tra gli altri ci sono stati poi Claudio Marchisio, Antonio e Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Franck Kessie e ancora Andrea Bertolacci, Mattia Perin e Leandro Rosi.

GUARDA IL SERVIZIO DE LE IENE