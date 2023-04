Elezioni Friuli Venezia Giulia fedriga vince. “Ringrazio gli elettori per avermi confermato alla guida della Regione”. Così Massimiliano Fedriga festeggia la sua rielezione, ormai netta, alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia: con oltre la metà delle sezioni scrutinate (704 su 1360, per un totale di 227.821 votanti) il candidato di centrodestra è avanti al 62,55%, seguito a larghissima distanza dallo sfidante di centrosinistra al 30%.

In Friuli Venezia Giulia, si è votato per la presidenza della Regione, per il sindaco di Udine e di altri 23 Comuni.

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno sostenuto compatte la ricandidatura di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. Pd e M5s hanno appoggiato la candidatura del civico ambientalista, Massimo Moretuzzo, mentre il Terzo Polo è sceso in campo per superare la soglia di sbarramento al 4% con Alessandro Maran, ma al momento è fermo al 2.71%. La quarta candidata, Giorgia Tripoli, sostenuta dalla lista civica Insieme Liberi, è al 4,74%.

Elezioni Friuli, Fedriga festeggia il bis

“Un’importante manifestazione di fiducia – ha detto Massimiliano Fedriga – che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini”. “Sapere che il lavoro svolto in questi 5 anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente è orgoglio e sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente per conseguire gli obiettivi del nostro programma”. Fedriga ha infine ringraziato gli altri candidati per la lealtà del confronto.

Elezioni Friuli, testa a testa tra le liste

Tra le liste si registra un testa a testa: la Lega ha finora il 18,31%, FdI 18,01%, il Pd 17,22%, la lista Fedriga 17,2%, la lista Moretuzzo 6,68%, FI 6,52%, lista Azione-Iv-Più Europa 2,76%, M5s 2,53%, Avs 2,07%.



Nelle precedenti elezioni regionali del 2018 la Lega ebbe il 34,87%, FdI il 5,47%, la lista Fedriga il 6,29%, Forza Italia il 12,11%, il Pd 18,11%, lista Bolzonello (candidato centrosinistra) 4,09%, M5s 7,06%, Open Sinistra Fvg 2,77%.

Elezioni Friuli Venezia Giulia, l’affluenza

Gli elettori chiamati alle urne sono stati oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. In particolare, in 24 comuni, tra cui Udine, si è votato anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale.

L’affluenza definitiva per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è di 502.203 votanti su 1.109.395 iscritti, pari al 45,26 per cento.

Elezioni Friuli, Meloni: “Ha vinto il buon governo”

“Congratulazioni a Massimiliano Fedriga, riconfermato Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia” scrive su Fb la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”.