Bersani contro il ministro Musumeci: “ma chi si crede di essere?” . Nella giornata di ieri, la Regione Emilia Romagna ha chiesto ufficialmente al Governo 9 miliardi per ricostruire durante il confronto tra rappresentanti degli enti locali e Governo che si è tenuto a Palazzo Chigi. Al termine dell’incontro, ci sono state delle polemiche con i sindaci e l’opposizione da una parte, e il ministro Musumeci dall’altra. Il ministro della Protezione civile si è infatti lamentato dell’andamento del tavolo per la gestione dell’emergenza dicendo che il Governo non è un bancomat. Queste le sue parole: “Il Governo non è un luogo in cui portare l’elenco delle spese e riscuotere”.

Bersani contro Musumeci: “Ma chi crede di essere?”

Contro la dichiarazione di Musumeci si è alzato un coro di proteste da parte del Pd e M5s che hanno accusato il Governo di aver abbandonato la regione alluvionata. Il più duro è stato Bersani che su Twitter ha scritto: “Ma chi crede di essere questo ministro Musumeci? Pensa davvero di poter spiegare con arroganza ai romagnoli come si fanno le cose?”

Emilia Romagna, manca ancora il commissario

Al momento, fra l’altro, manca ancora la nomina del commissario per gestire la ricostruzione dopo l’alluvione. I nomi più quotati rimangono proprio quello del ministro Musumeci e il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonacini. Contro quest’ultimo però, la Lega (e non solo) frena. La ricostruzione è lunga e Bonaccini, secondo diversi esponenti della maggioranza, è già al secondo mandato.