Il compleanno di Giorgia Meloni: “Come regalo? Vorrei solo dormire”

Il compleanno di Giorgia Meloni: oltre un migliaio di messaggi sul telefono, da Giuseppe Conte a Ursula von der Leyen, la torta e un brindisi con i collaboratori più stretti, e un collegamento in diretta con Un giorno da pecora, dove ha rivelato il regalo che più gradirebbe: “Dormire”. Nelle pause fra i vari impegni in agenda, Giorgia Meloni ha festeggiato a Palazzo Chigi il suo compleanno, il secondo da quando è alla guida del governo, quattordici mesi che valgono “una legislatura intera, un annetto ti sembrano cinque…”.

Il compleanno di Giorgia Meloni e gli auguri

La fatica, insomma, si fa sentire, ma la premier è sicura che sarà ancora al suo posto al traguardo dei 50: “Sarà a gennaio 2027, allora per forza, ci tocca”. Intanto sono 47. “Morto che parla…”, ha sorriso Meloni citando la smorfia. “Me ne sento 47, forse anche 48 o 49 in questo momento. Dopo le feste anche di più, anche quando sali sulla bilancia ci sono queste dinamiche qua…”, ha scherzato con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, i conduttori della trasmissione radiofonica che le chiedevano se non ha più tempo di allenarsi: “Oggettivamente un po’ meno, non è neanche una questione di tempo ma anche di stanchezza fisica, però tento. Fra i buoni propositi dell’anno nuovo c’è anche quello di tornare ad allenarmi con costanza”.

Ai messaggi sui social si sommavano quelli privati sullo smartphone. “Tanto incoraggiamento del quale farò tesoro. Siete la mia forza, vi voglio bene”, ha ringraziato poi con un breve video sui social. Le hanno scritto, ha spiegato, anche Matteo Salvini e il premier britannico Rishi Sunak. “Non so se mi ha fatto gli auguri Elly Schlein, me li ha fatti Conte, alle 8 di mattina, quelli li ho letti”, ha raccontato nel collegamento con Radio 1 la premier, che tra l’altro venerdì sarà in audizione davanti al Giurì d’onore della Camera, chiesto contro di lei proprio dal leader del M5s.

Per una cena con gli amici questa volta non c’è tempo, “casomai recuperiamo”. Fra i regali apprezzati quello di una amica, “delle tovagliette nuove per la cucina, belle, ci volevano, erano tutte rovinate quelle vecchie”. Ma quello che più vorrebbe, ha ammesso, è “dormire. Dormo poco? Eh, un pochetto…“. Fonte Ansa.