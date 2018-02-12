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Elezioni 2018, Movimento 5 Stelle (M5s): tutti i candidati al Senato nei collegi uninominali

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Elezioni 2018, Movimento 5 Stelle (M5s): elenco tutti i candidati al Senato nei collegi uninominali

Elezioni 2018, Movimento 5 Stelle (M5s): tutti i candidati al Senato nei collegi uninominali (foto Ansa)

ROMA – Ecco l’elenco completo dei candidati del Movimento 5 Stelle in lista al Senato nei collegi uninominali alle elezioni 2018.

ABRUZZO ABRUZZO – 01 01 – PESCARA 9 DI NICOLA PRIMO
ABRUZZO ABRUZZO – 01 02 – L’AQUILA 9 PAPOLA EMANUELA
BASILICATA BASILICATA – 01 01 – POTENZA DE BONIS SAVERIO
CALABRIA CALABRIA – 01 01 – CROTONE CORRADO MARGHERITA
CALABRIA CALABRIA – 01 02 – COSENZA MORRA NICOLA
CALABRIA CALABRIA – 01 03 – CATANZARO VONO GELSOMINA DETTA SILVIA
CALABRIA CALABRIA – 01 04 – REGGIO DI CALABRIA AZZERBONI BRUNO
CAMPANIA CAMPANIA – 01 01 – BENEVENTO DE LUCIA DANILA
CAMPANIA CAMPANIA – 01 02 – CASERTA MORONESE VILMA
CAMPANIA CAMPANIA – 01 03 – AVELLINO GRASSI UGO
CAMPANIA CAMPANIA – 02 04 – GIUGLIANO IN CAMPANIA CASTELLONE MARIA DOMENICA
CAMPANIA CAMPANIA – 02 06 – CASORIA MAUTONE RAFFAELE
CAMPANIA CAMPANIA – 02 07 – NAPOLI – CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL’ARENA ORTOLANI FRANCO
CAMPANIA CAMPANIA – 02 08 – NAPOLI – CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA NUGNES PAOLA
CAMPANIA CAMPANIA – 03 05 – PORTICI URRARO FRANCESCO
CAMPANIA CAMPANIA – 03 09 – TORRE DEL GRECO LA MURA VIRGINIA
CAMPANIA CAMPANIA – 03 10 – SALERNO CIOFFI ANDREA
CAMPANIA CAMPANIA – 03 11 – BATTIPAGLIA CASTIELLO FRANCESCO
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 01 – RIMINI 11 FRANCHINI CARLA
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 02 – RAVENNA 11 RUFFILLI ALESSANDRO
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 03 – FERRARA 11 ROI EZIO
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 04 – BOLOGNA 11 MONTEVECCHI MICHELA
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 05 – MODENA 11 BRANDOLI CLAUDIO
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 06 – REGGIO NELL’EMILIA 11 MANTOVANI MARIA LAURA DETTA LALLA
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 07 – PARMA 11 MONTANARI MARCO
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 08 – PIACENZA 11 BARONIO PIERLUIGI
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 01 – TRIESTE 5 NEGLIE PIETRO
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 02 – UDINE 5 SANTORI MARIA CHIARA
LAZIO LAZIO – 01 01 – ROMA – QUARTIERE GIANICOLENSE CONSOLO CLAUDIO
LAZIO LAZIO – 01 02 – ROMA – QUARTIERE TUSCOLANO TAVERNA PAOLA
LAZIO LAZIO – 01 03 – ROMA – QUARTIERE PORTUENSE VAGLIO MAURO
LAZIO LAZIO – 02 04 – ROMA – QUARTIERE COLLATINO SILERI PIERPAOLO
LAZIO LAZIO – 02 05 – VITERBO COZZELLA ALBERTO
LAZIO LAZIO – 02 06 – GUIDONIA MONTECELIO SANTARELLI SONIA
LAZIO LAZIO – 03 07 – FROSINONE MARROCCO GIUSEPPE
LAZIO LAZIO – 03 08 – ROMA – FIUMICINO LUPO GIULIA
LAZIO LAZIO – 03 09 – LATINA CALABRESE ROSARIO
LAZIO LAZIO – 03 10 – VELLETRI FATTORI ELENA
LIGURIA LIGURIA – 01 01 – SAVONA CONIO MASSIMO
LIGURIA LIGURIA – 01 02 – GENOVA – UNITÀ URBANISTICA SAN FRUTTUOSO CRUCIOLI MATTIA
LIGURIA LIGURIA – 01 03 – GENOVA – LA SPEZIA STEARDO FULVIA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 16 – PAVIA VITALI CESARE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 17 – CREMONA TONINELLI DANILO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 18 – MANTOVA CARRA DEBORA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 12 – BERGAMO PIZZIGONI ATTILIO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 13 – TREVIGLIO RAIMONDI MAURINA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 14 – BRESCIA SILA TOMMASO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 15 – LUMEZZANE CRIMI VITO CLAUDIO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 08 – LECCO RATTI MANUELA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 09 – CANTÙ ALQUATI ELENA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 10 – COMO MACCHI PAOLA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 11 – VARESE PARAGONE GIANLUIGI
LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 01 – MILANO – AREA STATISTICA 84 TACCHINI VELERIO GIOVANNI MICHELE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 02 – MILANO – AREA STATISTICA 74 SANTANIELLO TIZIANA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 03 – MILANO – LEGNANO BOATTI GIUSEPPE RICCARDO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 04 – ROZZANO PESCO DANIELE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 05 – COLOGNO MONZESE BONACINA CARLA MARIA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 06 – MONZA CORBETTA GIANMARCO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 07 – SESTO SAN GIOVANNI MARTON BRUNO
MARCHE MARCHE – 01 01 – PESARO 10 AGOSTINELLI DONATELLA
MARCHE MARCHE – 01 02 – ANCONA 10 COLTORTI MAURO
MARCHE MARCHE – 01 03 – ASCOLI PICENO 10 FEDE GIORGIO
MOLISE MOLISE – 01 01 – CAMPOBASSO DI MARZIO LUIGI
PIEMONTE PIEMONTE – 01 01 – SETTIMO TORINESE 4 MASCIARI GIUSEPPE DETTO PINO
PIEMONTE PIEMONTE – 01 02 – MONCALIERI 4 SCIBONA MARCO
PIEMONTE PIEMONTE – 01 03 – TORINO – COLLEGNO 4 PIRRO ELISA
PIEMONTE PIEMONTE – 01 04 – TORINO – ZONA STATISTICA 61 4 MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO
PIEMONTE PIEMONTE – 02 05 – NOVARA 4 BARBIERI FABIO
PIEMONTE PIEMONTE – 02 06 – VERCELLI 4 CONTI EZIO
PIEMONTE PIEMONTE – 02 07 – ALESSANDRIA 4 SCAGNETTI ANTONELLA
PIEMONTE PIEMONTE – 02 08 – CUNEO 4 GIAMBRA GIUSEPPINA
PUGLIA PUGLIA – 01 01 – BARI 8 DELL’OLIO GIANMAURO
PUGLIA PUGLIA – 01 02 – ALTAMURA 8 PIARULLI ANGELA ANNA BRUNA
PUGLIA PUGLIA – 01 03 – ANDRIA 8 QUARTO RUGGIERO
PUGLIA PUGLIA – 01 08 – FOGGIA 8 PELLEGRINI MARCO
PUGLIA PUGLIA – 02 04 – BRINDISI 8 L’ABBATE PASQUA DETTA PATTY
PUGLIA PUGLIA – 02 05 – LECCE 7 ROMANO IUNIO VALERIO
PUGLIA PUGLIA – 02 06 – NARDÒ 8 LEZZI BARBARA
PUGLIA PUGLIA – 02 07 – TARANTO 8 TURCO MARIO
SARDEGNA SARDEGNA – 01 01 – CAGLIARI 10 MARILOTTI GIOVANNI
SARDEGNA SARDEGNA – 01 02 – NUORO 10 FENU EMILIANO
SARDEGNA SARDEGNA – 01 03 – SASSARI 10 BOGO DELEDDA VITTORIA FRANCESCA MARIA
SICILIA SICILIA – 01 01 – PALERMO – RESUTTANA-SAN LORENZO DI PIAZZA STANISLAO DETTO STENI
SICILIA SICILIA – 01 02 – PALERMO – BAGHERIA RUSSO LOREDANA
SICILIA SICILIA – 01 03 – MARSALA MOLLAME FRANCESCO DETTO FRANCO
SICILIA SICILIA – 01 04 – AGRIGENTO MARINELLO GASPARE ANTONIO DETTO RINO
SICILIA SICILIA – 01 05 – GELA LOREFICE PIETRO
SICILIA SICILIA – 02 06 – MESSINA D’ANGELO GRAZIA
SICILIA SICILIA – 02 07 – ACIREALE DRAGO TIZIANA CARMELA ROSARIA IN STIVALA
SICILIA SICILIA – 02 08 – CATANIA CATALFO NUNZIA
SICILIA SICILIA – 02 09 – SIRACUSA PISANI GIUSEPPE DETTO PINO
TOSCANA TOSCANA – 01 01 – FIRENZE CECCHI NICOLA
TOSCANA TOSCANA – 01 02 – SESTO FIORENTINO ZITA FABIO
TOSCANA TOSCANA – 01 03 – PRATO NANNUCCI UBALDO
TOSCANA TOSCANA – 01 05 – LUCCA PAGLINI SARA
TOSCANA TOSCANA – 02 04 – AREZZO BONCIANI DONELLA
TOSCANA TOSCANA – 02 06 – PISA MARROCCO VALERIA
TOSCANA TOSCANA – 02 07 – LIVORNO DE FALCO GREGORIO
TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 01 – BOLZANO/BOZEN NICOLINI DIEGO
TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 02 – MERANO/MERAN AMATORI MARIA PAOLA
TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 03 – BRESSANONE/BRIXEN PEDEVILLA GIUSEPPE DETTO JOSEF
TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 04 – TRENTO ZANELLA CRISTIANO
TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 05 – ROVERETO BONIATTI CINZIA
TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 06 – PERGINE VALSUGANA MARZI GIANNI
UMBRIA UMBRIA – 01 01 – PERUGIA TIZI FRANCESCA
UMBRIA UMBRIA – 01 02 – TERNI MORONI MARCO
VENETO VENETO – 01 01 – VENEZIA 1 NARDIN MARCO
VENETO VENETO – 01 02 – BELLUNO 1 RIVA GLADIS
VENETO VENETO – 01 03 – TREVISO 1 STORER FRANCO
VENETO VENETO – 01 04 – ROVIGO 1 D’AQUINO MICAELA
VENETO VENETO – 02 05 – PADOVA 1 ARMELLINI LEOPOLDO
VENETO VENETO – 02 06 – BASSANO DEL GRAPPA 1 GUIDOLIN BARBARA
VENETO VENETO – 02 07 – VICENZA 1 ZALTRON LILIANA
VENETO VENETO – 02 08 – VERONA 1 PERNECHELE GABRIELE MARTINO
VENETO VENETO – 02 09 – VILLAFRANCA DI VERONA 1 BIANCHETTI MONICA
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