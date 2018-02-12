ROMA – Ecco l’elenco completo dei candidati del Movimento 5 Stelle in lista al Senato nei collegi uninominali alle elezioni 2018.
|ABRUZZO
|ABRUZZO – 01
|01 – PESCARA
|9
|DI NICOLA PRIMO
|ABRUZZO
|ABRUZZO – 01
|02 – L’AQUILA
|9
|PAPOLA EMANUELA
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|01 – POTENZA
|DE BONIS SAVERIO
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|01 – CROTONE
|CORRADO MARGHERITA
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|02 – COSENZA
|MORRA NICOLA
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|03 – CATANZARO
|VONO GELSOMINA DETTA SILVIA
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|04 – REGGIO DI CALABRIA
|AZZERBONI BRUNO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 01
|01 – BENEVENTO
|DE LUCIA DANILA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 01
|02 – CASERTA
|MORONESE VILMA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 01
|03 – AVELLINO
|GRASSI UGO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 02
|04 – GIUGLIANO IN CAMPANIA
|CASTELLONE MARIA DOMENICA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 02
|06 – CASORIA
|MAUTONE RAFFAELE
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 02
|07 – NAPOLI – CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL’ARENA
|ORTOLANI FRANCO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 02
|08 – NAPOLI – CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA
|NUGNES PAOLA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 03
|05 – PORTICI
|URRARO FRANCESCO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 03
|09 – TORRE DEL GRECO
|LA MURA VIRGINIA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 03
|10 – SALERNO
|CIOFFI ANDREA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 03
|11 – BATTIPAGLIA
|CASTIELLO FRANCESCO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 01
|01 – RIMINI
|11
|FRANCHINI CARLA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 01
|02 – RAVENNA
|11
|RUFFILLI ALESSANDRO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 01
|03 – FERRARA
|11
|ROI EZIO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 01
|04 – BOLOGNA
|11
|MONTEVECCHI MICHELA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 02
|05 – MODENA
|11
|BRANDOLI CLAUDIO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 02
|06 – REGGIO NELL’EMILIA
|11
|MANTOVANI MARIA LAURA DETTA LALLA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 02
|07 – PARMA
|11
|MONTANARI MARCO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 02
|08 – PIACENZA
|11
|BARONIO PIERLUIGI
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|01 – TRIESTE
|5
|NEGLIE PIETRO
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|02 – UDINE
|5
|SANTORI MARIA CHIARA
|LAZIO
|LAZIO – 01
|01 – ROMA – QUARTIERE GIANICOLENSE
|CONSOLO CLAUDIO
|LAZIO
|LAZIO – 01
|02 – ROMA – QUARTIERE TUSCOLANO
|TAVERNA PAOLA
|LAZIO
|LAZIO – 01
|03 – ROMA – QUARTIERE PORTUENSE
|VAGLIO MAURO
|LAZIO
|LAZIO – 02
|04 – ROMA – QUARTIERE COLLATINO
|SILERI PIERPAOLO
|LAZIO
|LAZIO – 02
|05 – VITERBO
|COZZELLA ALBERTO
|LAZIO
|LAZIO – 02
|06 – GUIDONIA MONTECELIO
|SANTARELLI SONIA
|LAZIO
|LAZIO – 03
|07 – FROSINONE
|MARROCCO GIUSEPPE
|LAZIO
|LAZIO – 03
|08 – ROMA – FIUMICINO
|LUPO GIULIA
|LAZIO
|LAZIO – 03
|09 – LATINA
|CALABRESE ROSARIO
|LAZIO
|LAZIO – 03
|10 – VELLETRI
|FATTORI ELENA
|LIGURIA
|LIGURIA – 01
|01 – SAVONA
|CONIO MASSIMO
|LIGURIA
|LIGURIA – 01
|02 – GENOVA – UNITÀ URBANISTICA SAN FRUTTUOSO
|CRUCIOLI MATTIA
|LIGURIA
|LIGURIA – 01
|03 – GENOVA – LA SPEZIA
|STEARDO FULVIA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 01
|16 – PAVIA
|VITALI CESARE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 01
|17 – CREMONA
|TONINELLI DANILO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 01
|18 – MANTOVA
|CARRA DEBORA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 02
|12 – BERGAMO
|PIZZIGONI ATTILIO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 02
|13 – TREVIGLIO
|RAIMONDI MAURINA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 02
|14 – BRESCIA
|SILA TOMMASO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 02
|15 – LUMEZZANE
|CRIMI VITO CLAUDIO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 03
|08 – LECCO
|RATTI MANUELA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 03
|09 – CANTÙ
|ALQUATI ELENA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 03
|10 – COMO
|MACCHI PAOLA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 03
|11 – VARESE
|PARAGONE GIANLUIGI
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 04
|01 – MILANO – AREA STATISTICA 84
|TACCHINI VELERIO GIOVANNI MICHELE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 04
|02 – MILANO – AREA STATISTICA 74
|SANTANIELLO TIZIANA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 04
|03 – MILANO – LEGNANO
|BOATTI GIUSEPPE RICCARDO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 04
|04 – ROZZANO
|PESCO DANIELE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 05
|05 – COLOGNO MONZESE
|BONACINA CARLA MARIA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 05
|06 – MONZA
|CORBETTA GIANMARCO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 05
|07 – SESTO SAN GIOVANNI
|MARTON BRUNO
|MARCHE
|MARCHE – 01
|01 – PESARO
|10
|AGOSTINELLI DONATELLA
|MARCHE
|MARCHE – 01
|02 – ANCONA
|10
|COLTORTI MAURO
|MARCHE
|MARCHE – 01
|03 – ASCOLI PICENO
|10
|FEDE GIORGIO
|MOLISE
|MOLISE – 01
|01 – CAMPOBASSO
|DI MARZIO LUIGI
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 01
|01 – SETTIMO TORINESE
|4
|MASCIARI GIUSEPPE DETTO PINO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 01
|02 – MONCALIERI
|4
|SCIBONA MARCO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 01
|03 – TORINO – COLLEGNO
|4
|PIRRO ELISA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 01
|04 – TORINO – ZONA STATISTICA 61
|4
|MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 02
|05 – NOVARA
|4
|BARBIERI FABIO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 02
|06 – VERCELLI
|4
|CONTI EZIO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 02
|07 – ALESSANDRIA
|4
|SCAGNETTI ANTONELLA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 02
|08 – CUNEO
|4
|GIAMBRA GIUSEPPINA
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|01 – BARI
|8
|DELL’OLIO GIANMAURO
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|02 – ALTAMURA
|8
|PIARULLI ANGELA ANNA BRUNA
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|03 – ANDRIA
|8
|QUARTO RUGGIERO
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|08 – FOGGIA
|8
|PELLEGRINI MARCO
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|04 – BRINDISI
|8
|L’ABBATE PASQUA DETTA PATTY
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|05 – LECCE
|7
|ROMANO IUNIO VALERIO
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|06 – NARDÒ
|8
|LEZZI BARBARA
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|07 – TARANTO
|8
|TURCO MARIO
|SARDEGNA
|SARDEGNA – 01
|01 – CAGLIARI
|10
|MARILOTTI GIOVANNI
|SARDEGNA
|SARDEGNA – 01
|02 – NUORO
|10
|FENU EMILIANO
|SARDEGNA
|SARDEGNA – 01
|03 – SASSARI
|10
|BOGO DELEDDA VITTORIA FRANCESCA MARIA
|SICILIA
|SICILIA – 01
|01 – PALERMO – RESUTTANA-SAN LORENZO
|DI PIAZZA STANISLAO DETTO STENI
|SICILIA
|SICILIA – 01
|02 – PALERMO – BAGHERIA
|RUSSO LOREDANA
|SICILIA
|SICILIA – 01
|03 – MARSALA
|MOLLAME FRANCESCO DETTO FRANCO
|SICILIA
|SICILIA – 01
|04 – AGRIGENTO
|MARINELLO GASPARE ANTONIO DETTO RINO
|SICILIA
|SICILIA – 01
|05 – GELA
|LOREFICE PIETRO
|SICILIA
|SICILIA – 02
|06 – MESSINA
|D’ANGELO GRAZIA
|SICILIA
|SICILIA – 02
|07 – ACIREALE
|DRAGO TIZIANA CARMELA ROSARIA IN STIVALA
|SICILIA
|SICILIA – 02
|08 – CATANIA
|CATALFO NUNZIA
|SICILIA
|SICILIA – 02
|09 – SIRACUSA
|PISANI GIUSEPPE DETTO PINO
|TOSCANA
|TOSCANA – 01
|01 – FIRENZE
|CECCHI NICOLA
|TOSCANA
|TOSCANA – 01
|02 – SESTO FIORENTINO
|ZITA FABIO
|TOSCANA
|TOSCANA – 01
|03 – PRATO
|NANNUCCI UBALDO
|TOSCANA
|TOSCANA – 01
|05 – LUCCA
|PAGLINI SARA
|TOSCANA
|TOSCANA – 02
|04 – AREZZO
|BONCIANI DONELLA
|TOSCANA
|TOSCANA – 02
|06 – PISA
|MARROCCO VALERIA
|TOSCANA
|TOSCANA – 02
|07 – LIVORNO
|DE FALCO GREGORIO
|TRENTINO-ALTO ADIGE
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01
|01 – BOLZANO/BOZEN
|NICOLINI DIEGO
|TRENTINO-ALTO ADIGE
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01
|02 – MERANO/MERAN
|AMATORI MARIA PAOLA
|TRENTINO-ALTO ADIGE
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01
|03 – BRESSANONE/BRIXEN
|PEDEVILLA GIUSEPPE DETTO JOSEF
|TRENTINO-ALTO ADIGE
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01
|04 – TRENTO
|ZANELLA CRISTIANO
|TRENTINO-ALTO ADIGE
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01
|05 – ROVERETO
|BONIATTI CINZIA
|TRENTINO-ALTO ADIGE
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01
|06 – PERGINE VALSUGANA
|MARZI GIANNI
|UMBRIA
|UMBRIA – 01
|01 – PERUGIA
|TIZI FRANCESCA
|UMBRIA
|UMBRIA – 01
|02 – TERNI
|MORONI MARCO
|VENETO
|VENETO – 01
|01 – VENEZIA
|1
|NARDIN MARCO
|VENETO
|VENETO – 01
|02 – BELLUNO
|1
|RIVA GLADIS
|VENETO
|VENETO – 01
|03 – TREVISO
|1
|STORER FRANCO
|VENETO
|VENETO – 01
|04 – ROVIGO
|1
|D’AQUINO MICAELA
|VENETO
|VENETO – 02
|05 – PADOVA
|1
|ARMELLINI LEOPOLDO
|VENETO
|VENETO – 02
|06 – BASSANO DEL GRAPPA
|1
|GUIDOLIN BARBARA
|VENETO
|VENETO – 02
|07 – VICENZA
|1
|ZALTRON LILIANA
|VENETO
|VENETO – 02
|08 – VERONA
|1
|PERNECHELE GABRIELE MARTINO
|VENETO
|VENETO – 02
|09 – VILLAFRANCA DI VERONA
|1
|BIANCHETTI MONICA