M5s spacca la maggioranza e Draghi annuncia le dimissioni. Mercoledì alle Camere. Tutti i possibili scenari

Il Movimento 5 Stelle alla fine è riuscito a far cadere o almeno a mettere in crisi il governo Draghi. Con l’astensione al voto in Senato sul Dl Aiuti Giuseppe Conte e soci hanno provato la spallata definitiva. Mario Draghi, preso atto del voto, dopo qualche minuto era già dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Poi dopo qualche ora, al Consiglio dei ministri, l’annuncio delle dimissioni.

Le parole di Mario Draghi

“Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”.

E ora?

Davvero siamo al capolinea del governo Draghi? O alla fine il Movimento 5 Stelle rientrerà nei ranghi? Si troverà una soluzione? Al momento tutti gli scenari sono possibili.

Mercoledì si tornerà in aula per le comunicazioni del caso.

Il Partito Democratico non molla: “Ora solo al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e il Governo Draghi possa ripartire. Il Paese piomba in una crisi gravissima che non può permettersi”.

Anche Alessandro Di Battista non sembra così certo del finale:

“Vedremo cosa accadrà. Ad ogni modo se davvero dovesse cadere il governo dell’assembramento (io non sono così sicuro) sarebbe un’ottima notizia”. Non resta che aspettare le prossime ore.

Le altre opzioni possibili? Nuova maggioranza e nuovo governo con nuovo presidente del Consiglio. O elezioni.