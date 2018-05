ROMA – “A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di una intesa tra il M5s e il Pd. Il presidente Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in un’unica giornata, quella di lunedì, per verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di governo”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

E’ il comunicato diramato dal Quirinale, in cui il presidente Mattarella ha convocato nuove consultazioni lunedì prossimo. Consultazioni rapide, si svolgeranno in un solo giorno, ha stabilito il presidente. E’ l’ultima chiamata prima che il Quirinale assuma direttamente su di sé la responsabilità di formare un esecutivo a due mesi della elezioni.

La mossa del presidente punta a stanare i partiti bloccati dai veti, dallo stallo nelle trattative: in questo momento tengono banco le tensioni nel Pd a poche ore dalla Direzione nazionale che dovrà sancire la linea Renzi di non collaborazione con i 5 Stelle (e l’eventualità nemmeno troppo remota di una spaccatura drammatica) e le accuse reciproche tra Di Maio e Salvini, salite di tono dopo che il leader grillino ha affacciato l’ipotesi che il leader leghista sia frenato da motivi economici che gli rendono impossibile sciogliere l’alleanza con Berlusconi.