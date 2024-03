Mattarella premia 30 eroi civili per disabili, poveri, detenuti, migranti. Le onorificenze consegnate al Quirinale

Premiati al Quirinale i 30 eroi di Mattarella. Trenta onorificenze ad “eroi civili” che hanno compiuto gesti di solidarietà e altruismo (in taluni casi anche di puro coraggio) semplicemente nobili. Esemplari. Il Capo dello Stato ha premiato i protagonisti di storie incredibili, vissute nel silenzio, lontano dai riflettori, a tutto cuore. Due esempi emblematici. Due autori lontani per età, ma vicini per sentimento, per una viva inclinazione verso il prossimo; per bontà, umanità, disinteresse. È il caso di Nicolina Parisi, 82 anni, che ha offerto la tomba di famiglia per i migranti morti a Cutro; è il caso del giovane Mattia Agazzi che a Torino ha preso al volo tra le sue braccia una bambina caduta da un balcone. Consegna di le Onorificenze al Merito de Repubblica, il presidente Mattarella ha riconosciuto che “i vostri gesti sono il futuro”. Ecco i premiati.

> MATTIA ABBATE – Affetto da distrofia ha denunciato i disservizi per i disabili.

> MATTIA AGUZZI – Ha preso al volo una bambina caduta dal balcone a Torino.

> LICIA BALDI – Insegnante, 88 anni, segue i detenuti di Porto Azzurro.

> SIMONE BALDINI – Atleta Paralimpico su sedia a rotelle era tra i volontari nell’alluvione.

> LUCIA BEVILACQUA – Con il marito Salvatore gestisce una cooperativa di aiuti.

> ANTONIO BODINI – È l’ideatore del baskin, lo sport che fa giocare insieme i disabili.

> VINCENZO BORDO – Da 30 anni è vicino alle persone più povere di Seul. Ha 67 anni.

> MARCO CAPRAI – Amministratore delegato, ha dato lavoro a 200 richiedenti asilo.

> GIUSEPPINA CASARIN – Con il suo coro è un esempio di inclusione sociale.

> DARIO CHERICI- Volontario, 80 anni, ha operato nell’alluvione di Prato.

> MARINA CLERICI – Ha dato impulso a una attività di accoglienza per malati.

> MARTA DELLE PIANE – Con Gabriele Bona sostiene la ricerca pediatrica.

> NICOLA DI LENA – Ha fondato una pasticceria che da lavoro alle vittime di violenza.

> MARIA GALIA – Dona giocattoli ai bambini sfortunati.

> FRANCESCO GIANNELLI SAVASTANO – Ospita bambini con patologie varie.

> MARTA GRELLI – Ha ideato una piattaforma informatica per i viaggi dei disabili.

> PIETRO LITERIO – Ha un ambulatorio che offre visite mediche gratuite.

> LEONARDO LOTTO – Dopo un incidente si è laureato (discorso virale in rete).

> MICHELE MELE – Aiuta dalla sua università persone ipovedenti.

> GIOVANNI NERI – Opera nelle scuole promuovendo la cultura della solidarietà.

> NICOLINA PARISI – Ha accolto le salme dei migranti deceduti nel nubifragio di Cutro.

> ANTONIO PICCOLO – Con Carlo Sagliocco gestisce una scuola calcio a Scampia.

> MARCO RONDON – Volontario nelle calamità naturali con pane e prodotti da forno.

> SARAH SCLAUZERO – Ha fondato una Onlus antiviolenza.

> GIANNI STINZIANI – Guida una associazione con progetti di solidarietà e inclusione.

> PAOLA TRICOMI – È impegnata a garantire il diritto allo studio ai disabili.

> STEFANO UNGARETTI- Sensibilizza al primo soccorso nello sport e nelle aziende.