Pd, al via i Comitati elettorali dei quattro candidati alla segreteria nazionale

Partono i Comitati Pd. I quattro candidati alla segreteria Dem affidano le loro chances di vittoria a gruppi (ufficiali) di sostenitori.

Tutti impegnati anzitutto superare lo psicodramma che ha investito il partito “scosso” da guai e tormenti. Non ultimo, quasi alla vigilia del Congresso – mese più, mese meno – lo sconquasso provocato dal ritorno della Ditta, in testa gli agitatori D’Alema e Bersani. E Letta e Speranza che si affannano a dire “mai parlato con loro “. Sarà. Per ritrovare quota e consensi i quattro candidati – tre emiliani, un triestino – hanno scelto in settimana l’Emilia. Vediamo.

IL PD DI STEFANO BONACCINI…

Il comitato del governatore ha preso il via mercoledì 25 a Reggio Emilia. Titolo:” Energia popolare per il partito Democratico”. A sostegno di Bonaccini si stanno schierando quasi tutti i sindaci PD della provincia a partire dal primo cittadino del capoluogo Luca Vecchi. Soltanto 3 sindaci ( Albinea, Campegine e Castelnuovo Sotto) hanno scelto di appoggiare Elly Schlein.

E IL PD DI ELLY SCHLEIN

Oltre 300 persone hanno aderito alla piattaforma della candidata. Si è costituito il coordinamento provinciale a sostegno della candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del PD. Il comitato si è messo in marcia lunedi 23 mattina. Ne fanno parte Roberta Mori ( consigliera regionale Pd) e Antonella Incerti( già deputata). Oltre che Lanfranco De Franco, segretario regionale di Articolo 1.

GIANNI CUPERLO

Anche il candidato triestino ha fatto tappa a Reggio Emilia e a Bologna. Lunedì pomeriggio ha fatto una sosta al cimitero di Campegine portando 7 rose rosse sulla tomba dei 7 fratelli Cervi, un grande simbolo della resistenza. A margine dell’omaggio Cuperlo ha affermato che quello che si sta svolgendo è il più importante congresso da quando il PD è nato. E chi conquisterà la segreteria dovrà invertire la tendenza negativa che si è innescata prima delle ultime elezioni politiche, con una linea che si è rivelata non solo perdente dal punto di vista della conquista del governo, ma anche dal punto di vista dei consensi e che ha visto i Dem precipitare, nel dopo voto, alle spalle del Movimento 5 Stelle che era stato respinto al momento delle possibili alleanze elettorali.

PAOLA DE MICHELI

Il comitato pro De Micheli, alla guida del gruppo piacentino che sostiene la deputata, è guidato da 2 donne:Tiziana Albasi e Betty Rapetti. Le 2 coordinatrici del comitato hanno spiegato che in settimana verrà diffusa anche a Piacenza la mozione integrale con le idee del nuovo partito che si vuole” più partecipato dal basso attraverso il conferimento di un voto dal peso doppio agli iscritti e con una vera democrazia interna semplice e praticabile capace di recuperare consenso, lontano dai posiziona