La crisi di Governo fa slittare anche l’uscita del libro di Rocco Casalino, un’autobiografia dal titolo “Il Portavoce”. L’uscita era prevista per il 23 di febbraio, edito da Piemme, il libro di Rocco Casalino ha un prezzo di 17 euro, ed è la storia “di uno degli uomini più decisivi degli ultimi anni”, almeno così si legge.

Tutto sembrava andare bene per l’uscita del libro del portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, ma adesso il testo è stato bloccato. È introvabile. Su Ibs e Mondadori Store la copertina non c’è, il titolo sì, il prezzo pure, è tutto pronto. Maledetta crisi di Governo che ha arrestato in corsa l’autobiografia di Rocco Casalino.

Il libro di Rocco Casalino bloccato per scelta politica?

Perché posticipare l’uscita del libro? Probabilmente per non alimentare ulteriori fratture e polemiche. Un sunto parziale del libro è stato inviato con la newsletter della casa editrice del gruppo Mondadori. “Rocco studia duramente, è il più bravo della classe, la matematica gli piace e gli riesce facile. Così, tornato in Italia, si iscrive alla facoltà di ingegneria”, riporta Repubblica.

E ancora, “tante vite vissute, tante lezioni imparate, tanta fame di farcela a tutti i costi: per diventare il portavoce di Giuseppe Conte e uno degli uomini più decisivi di questi anni (…) Non mi ha regalato niente nessuno, questo è sicuro. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo”.