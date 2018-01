MILANO – Centomila clandestini da espellere, come propone il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia Attilio Fontana, “sono pochi. Ci sono mezzo milione di irregolari in Italia. Con le dovute maniere vanno allontanati tutti. Altrimenti si alimenta la confusione”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a Repubblica in cui evidenzia: “Gli italiani non sono razzisti, ma una immigrazione fuori controllo porta a reazioni non positive che noi vogliamo evitare”.

In merito all’intervento della Cei, con la condanna ai “discorsi sulla razza”, “monsignor Bassetti è libero di esternare tutto ciò che ritiene. Gli spiegherò cosa faremo al governo e penso che sarà d’accordo con la nostra idea d’Italia”, afferma Salvini. “Voglio spiegare cosa fanno i nostri sindaci e governatori per integrare e cosa faremo al governo per garantire una immigrazione controllata e qualificata”. “Vogliamo difendere una cultura che è a rischio”, prosegue il leader del Carroccio. “Fate due passi per Milano o per Roma. Ascoltate la denuncia del rabbino capo Di Segni, che denuncia che una parte di immigrazione non è disposta a convivere in base alle nostre regole e a quello che prevedono le nostre libertà e i nostri diritti. Lo sottoscrivo”.