ROMA – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini posta sui social la fake news di una sua presunta morta in un incidente stradale. Notizia naturalmente falsa. Salvini ci scherza su: “Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso…”.

Un episodio stigmatizzato dal mondo della politica. “Si tratta di un episodio gravissimo – commenta Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo deputati di Forza Italia – il ministro dell’Interno ha figli adolescenti come me, e so cosa significa l’impatto di una notizia del genere su un bambino che ha il papà lontano. I responsabili vanno perseguiti senza sconti e colgo l’occasione per porre l’esigenza di una regolamentazione della rete. Piaccia o no,i nostri figli si formano sulla rete e non possiamo consentire che essa resti il pascolo della barbarie”.