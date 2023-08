Salvini vuole reintrodurre le province abolite dal Governo Renzi con una riforma in realtà mai compiuta. Riforma che, è bene ricordarlo, ha provocato non pochi problemi di gestione del territorio da parte di questi enti (basta farsi un giro a Roma sulle strade gestite dalla Città metropolitana, ossia quella che una volta era la provincia di Roma, per rendersene conto).

Salvini: “Sono straconvinto di reintrodurre le Province”

Queste le parole di Salvini: “Io da segretario della Lega ne sono straconvinto. Le Province servono per scuole e strade ed è una battaglia che spero di portare al successo. Bisogna tornare all‘elezione diretta, con le competenze, la scelta diretta dei cittadini e i soldi perché altrimenti strade provinciali e scuole superiori, che devono essere gestite dalle Province, senza soldi e senza personale non hanno manutenzione”.

Il vicepremier lo ha detto ad un incontro coi sindaci a Forte dei Marmi (Lucca): “Se tornassero già nel 2024 – ha risposto ai giornalisti – sarebbe segnale di efficienza”. Salvini è probabilmente convinto di avere i numeri in Parlamento, potendo così già azzardare una data per il ritorno di questo ente di prossimità. Ente tra i più antichi in Italia. Ricordate, a titolo di esempio, le “mitiche” targhe delle auto prima dell’introduzione di quelle europee, che riportavano le sigle provinciali?

Perché la Lega le vuole reintrodurre