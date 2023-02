La doppia sortita di Fedez a Sanremo (lo strappo della foto del viceministro Bignami e l’appello diretto a Meloni per liberalizzare le droghe leggere insieme agli Articolo 31) ha convinto i vertici di Fratelli d’Italia che il Festival si sia politicizzato contro il governo in carica.

Sanremo, Fratelli d’Italia attacca la Rai su Fedez

Il partito di Giorgia Meloni chiede verifiche: se in Rai conoscevano il contenuto dei testi di Fedez e non hanno fatto nulla per impedirne la diffusione sul palcoscenico più seguito d’Italia, questo il succo, qualcuno dovrà pagarne le conseguenze. Ciò cui si è assistito, ragionano in FdI, si chiama “killeraggio politico”.

“In Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco ad un viceministro della Repubblica. Secondo quanto riportato oggi dalla Verità, il suo show sarebbe stato provato prima della ufficiale messa in onda.

“Killeraggio politico, chi sapeva deve dimettersi”

Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non smentiti, dovranno necessariamente portare ad un immediato chiarimento. Allo stato, emerge che il palco dell’Ariston si è trasformato, con il consenso e beneplacito proprio della Rai, in una tribuna elettorale”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera.

In FdI c’è chi si spinge a chiedere le dimissioni dei vertici Rai. “Chi in Rai ha acconsentito allo show di Fedez deve lasciare il proprio posto”, così Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. La deputata Alice Buonguerrieri parla di “squallido attacco”.

Dall’opposizione ci si preoccupa invece della salvaguardia della libertà d’espressione, sottolineando una certa tendenza a voler mettere in riga chi la pensa diversamente (tendenza di lunga data, almeno a sentire la presidente dei senatori Pd che evoca il Miniculpop di epoca fascista).

Il Pd: “Tira ria di Miniculpop”

“È paradossale la richiesta di dimissioni da parte di FdI dei dirigenti Rai responsabili dell’esibizione di @Fedez: sul palco non ha detto o mostrato nulla che già non fosse pubblico e risaputo. Fdi intende governare limitando la libertà di espressione? Tira aria di Minculpop…”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi replica ad alcune dichiarazioni di dirigenti di FdI.