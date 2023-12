“Ho visto il dibattito sulla possibile differenza delle retribuzioni legate alle diverse aree geografiche. Quello che io credo è che laddove si produca più ricchezza bisogna distribuire meglio in termini salariali“.

Il sindaco Sala apre alle gabbie salariali

È la riflessione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento dedicato al Patto per il lavoro. Un tema che secondo Sala deve valere in particolare anche per il settore pubblico.

“Siccome lo stanno facendo le aziende, ad esempio ne ha parlato l’amministratore delegato di Intesa presentando i risultati, perché non lo deve fare il pubblico?”, ha proseguito.

“Laddove c’è più ricchezza – dice Sala – ne devono godere di più i dipendenti privati ma anche quelli pubblici. Una formula va trovata, così è chiaro che si fa troppa fatica qua. E quello che stiamo vedendo rischierà di essere ancora più significativo in futuro”.