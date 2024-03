Il trend al ribasso di Fratelli d’Italia e della Lega sembra essersi interrotto, come evidenziato da recenti sondaggi politici, specialmente dopo la sconfitta in Sardegna che aveva segnato una flessione nei consensi per entrambi i partiti di centrodestra. Tuttavia, una nuova rilevazione condotta da SWG per La7 mostra una ripresa nei loro risultati elettorali. Anche il PD e il Movimento 5 Stelle stanno registrando un momento positivo, mentre Forza Italia e Azione di Carlo Calenda stanno attraversando una fase difficile.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega tornano a crescere

Fratelli d’Italia guadagna lo 0,2% portandosi al 27%, sebbene il partito di Giorgia Meloni stia vivendo un calo nel consenso elettorale rispetto al 30% raggiunto qualche tempo fa. Nonostante ciò, rimane in netto vantaggio rispetto agli avversari e sembra mantenere saldamente la sua posizione come primo partito in Italia.

Anche la Lega mostra una crescita, raggiungendo l’8,3% (+0,3% rispetto alla settimana precedente), ma resta ancora distante dall’obiettivo della doppia cifra annunciato da Salvini per le elezioni europee di giugno. Il Partito Democratico registra una lieve crescita al 19,9% (+0,1%), avvicinandosi alla soglia del 20%, mentre il Movimento 5 Stelle conferma il suo ruolo di secondo partito dell’opposizione con il 15,6% (+0,3%).

In calo Azione e Verdi-Sinistra

Azione di Carlo Calenda scende al 4% (-0,3%) mentre Azione Verdi-Sinistra si attesta al 4,1% (-0,1%), entrambi al limite della soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee. Italia Viva di Matteo Renzi mostra una crescita al 3,4% (+0,2%), mentre +Europa registra un calo al 2,8% (-0,1%). È probabile che le due forze si coalizzeranno in vista delle elezioni di giugno per facilitare il superamento dello sbarramento.

Infine, tra i partiti non presenti in Parlamento, Democrazia Sovrana e Popolare mostra un aumento al 1,6% (+0,2%), mentre fa il suo ingresso nel sondaggio Pace, Terra, Dignità, la lista di Michele Santoro, che raccoglie l’1,6% dei voti.