VITERBO – Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri (Viterbo), annuncia l'intitolazione di una strada a Gianroberto Casaleggio, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle. "Il suo merito – ha dichiarato Sgarbi nel corso della conferenza stampa in corso a Palazzo Cipolla a Roma per presentare il "Festival d'Autunno" a Sutri – è quello di aver creato dal nulla, un partito fondato sul nulla, senza idee, con parlamentari venuti dal nulla, anche loro senza idee, portandolo al 30%. Casaleggio è stato un genio, autore di un vero miracolo. Per questo va ricordato".

Recentemente Vittorio Sgarbi non aveva perso l’occasione per rifilare una stilettata a Luigi Di Maio dicendo che la fine della storia tra il ministro del Lavoro e la fidanzata Giovanna Melodia è la naturale conseguenza del fatto che lei non fosse nel contratto di governo. Questo il post pubblicato da Sgarbi su Facebook: Luigi Di Maio lascia la fidanzata siciliana Giovanna Melodia. Non era nel “Contratto di Programma”. È stata quindi lasciata cadere. Occorre un pronto soccorso”.