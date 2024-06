“Ali Baba e i 40 ladroni”: così il ministro degli esteri degli Emirati Arabi ha definito l’autorità palestinese nota come PLA. Nessuna meraviglia che dopo il riferimento a un classico della favolistica persiana,un incontro, tenuto il 29 aprile a Riyadh a margine della riunione del World Economic Forum tra il Segretario di Stato Antony Blinken e un gruppo di funzionari arabi circa un mese fa sia andato in fumo, commenta Barak Ravid per Axios.

Il diverbio riflette lo scetticismo sulle riforme pianificate dall’Autorità Palestinese e le controversie tra i leader arabi, che potrebbero entrambi mettere in discussione gli sforzi dell’amministrazione Biden di forgiare una strategia postbellica per Gaza.

Oltre a Blinken, c’erano i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, nonché il ministro palestinese Hussein al-Sheikh, che è il vice più vicino al presidente palestinese Mahmoud Abbas.

L’obiettivo dell’incontro era discutere una strategia comune del dopoguerra per Gaza.

Secondo le fonti, durante l’incontro al-Sheikh ha detto che l’Autorità Palestinese sta portando avanti riforme e creando un nuovo governo come chiesto dagli Stati Uniti e dai paesi arabi, ma non sta ottenendo abbastanza sostegno politico e finanziario.

Verso la fine dell’incontro, sostiene Barak Ravid, il ministro degli Esteri degli Emirati, Sheikh Abdullah bin Zayed, è esploso, dicendo di non aver visto alcuna riforma significativa all’interno dell’Autorità Palestinese.

Il ministro degli Esteri degli Emirati ha poi definito la leadership palestinese “Ali Baba e i quaranta ladroni” e ha affermato che gli alti funzionari dell’Autorità Palestinese sono “inutili” e quindi “sostituirli l’uno con l’altro porterà solo allo stesso risultato. “

“Perché gli Emirati Arabi Uniti dovrebbero fornire assistenza all’Autorità Palestinese senza vere riforme?”.

Al-Sheikh ha risposto al ministro degli Esteri degli Emirati dicendo che nessuno imporrà all’Autorità Palestinese come condurre le sue riforme.

Secondo le fonti, riferisce Barak Ravid, il ministro degli Esteri saudita Faisal Bin Farhan Al Saud ha cercato di calmare gli accesi scambi e ha affermato che le riforme richiedono tempo.

Ma l’incontro era già andato fuori controllo, con entrambe le parti che si urlavano addosso e il ministro degli Emirati che lasciava la stanza furioso.

Un funzionario degli Emirati ha confermato le osservazioni del ministro degli Esteri e ha detto: “Sua Altezza ha aggiunto che se l’Autorità Palestinese prestasse la stessa attenzione al proprio popolo così come al coordinamento della sicurezza con Israele, i palestinesi starebbero molto meglio”.

Le tensioni tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Autorità Palestinese, ricorda Axios, derivano da controversie sia personali che politiche e da tempo esiste una spaccatura tra il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed (MBZ) e il presidente palestinese Mahmoud Abbas.

Uno dei più stretti consiglieri di MBZ è Mohammed Dahlan, uno dei principali rivali politici di Abbas, il che ha aumentato i sospetti di Abbas nei confronti degli Emirati Arabi Uniti.

Gli Emirati invece accusano da anni Abbas e la leadership palestinese di essere corrotti.

La leadership palestinese ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di tradirli dopo che gli Emirati hanno normalizzato le relazioni con Israele nel 2020.

Prima della nomina del nuovo primo ministro palestinese Mohammed Mustafa, gli Emirati hanno fatto pressioni sull’amministrazione Biden contro di lui sostenendo che fosse uno dei confidenti di Abbas.

Gli Emirati hanno spinto affinché fosse nominato invece l’ex primo ministro palestinese Salam Fayyad, un critico di Abbas.