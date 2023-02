Abbraccio a Zelensky: a sorpresa, a 4 giorni dal primo anniversario dell’invasione russa, il presidente Biden si è materializzato per le strade di Kiev. Ha incontrato Zelenksy, lo ha abbracciato in pieno centro storico, vicino alla cattedrale di San Michele per una photo-opportunity di guerra.

Biden a Kiev a sorpresa, abbraccio a Zelensky

Biden era lì, con la sua persona, e con una dote di ulteriori finanziamenti alla causa ucraina, mezzo miliardo di dollari. “Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso”. Così Biden in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, riportata dal Guardian.

“Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia – ha dichiarato il presidente americano – oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina“. Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina durante la sua visita.

2023 anno della vittoria

“Oggi i nostri negoziati sono stati molto fruttuosi e importanti”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky. “Speriamo che quest’anno 2023 diventi un anno di vittoria”, ha aggiunto, lodando la “visione comune” condivisa da entrambe le nazioni. “La Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra”, ha concluso Zelensky.