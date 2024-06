Al via in Italia giovedì 13 giugno il G7, il Forum informale intergovernativo che riunisce sette Paesi altamente industrializzati. Cioè: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e USA. Durerà 3 giorni e si svolgerà nel resort di lusso “Borgo Egnazia”, comune di Fasano (Brindisi).

Inutile ricordare che la location è la più sorvegliata d’Italia. Resort blindatissimo. Per fare un esempio: nelle zone interessate è vietato fare il bagno. Un resort che, chiamarlo di lusso, è riduttivo; una suite può arrivare a costare 4.500 euro a notte.

Il vertice salva-Ucrina

Il G7 cade in un momento molto delicato: avanza la nuova Europa con tre premier in crisi: Macron, Scholz e Sunak. Il forum lo hanno già chiamato “ il vertice salva-Ucraina”. Le questioni sul tavolo sono diverse: dai beni russi congelati al Sud del mondo. Intesa difficile da raggiungere. Saranno presenti anche l’Indiano Modi e il brasiliano Lula.

I tre punti salienti del Forum

1. Per la prima volta ci sarà anche il Papa tra i grandi del G7 accanto ai big come Biden, Macron, Sunak, Scholz.

2. Sul tavolo i temi principali sono IA, salute e disabilità. Si parlerà soprattutto dei conflitti in corso, di Africa e del Piano Mattei; di dossier economici come quello della competitività con la Cina.

3. Il progetto USA per assicurare all’Ucraina un prestito da 50 miliardi di dollari ottenuto grazie alla emissione di bond, usando i profitti generati dagli asset russi congelati.

Meloni sotto i riflettori

La vittoria della premier Giorgia Meloni alle elezioni europee arriva in un momento particolarmente felice per la premier italiana. Lo ha scritto anche il New York Times.

L’incontro di Borgo Egnazia è un’altra opportunità per Giorgia Meloni per presentarsi come membro legittimo nel club dei leader più influenti del mondo”. Il resort di Fasano, tra Bari e Brindisi, sarà dunque il crocevia politico e diplomatico globale.

La tre giorni del vertice arriva nel pieno delle grandi manovre per il futuro della UE e delle trattative per la Commissione che verrà. Oltretutto il forum si tiene alla vigilia della conferenza di Pace sull’Ucraina in programma nel weekend in Svizzera.

Previsto l’arrivo in Puglia di Zelensky. Probabile che Giorgia Meloni affronti il tema degli equilibri nella UE. A Fasano inizierà il pressing affinché all’Italia spetti un Commissario di peso, dopo il ruolo all’economia del dem Paolo Gentiloni.

Giorgia proverà a spostare a destra l’asse della Commissione UE. Circola già un nome: è quello della ambasciatrice Elisabetta Belloni alla politica estera. La Belloni prenderebbe il posto oggi occupato da Borrel.

Trattative incrociate

Il G7 sarà una grande vetrina sulle questioni concrete presenti e future. Nel resort di lusso, tra cene stellate e serate musicali, non passeranno certo in secondo piano le trattative tra gli Stati membri. Venerdì è prevista una manifestazione dei comitati per la pace. Un corteo di no-global con lo slogan: “ Voi 7, Noi 8 miliardi”.