Guerra Russia.Ucraina. Biden denuncia i repubblicani per aver ostacolato gli aiuti all’Ucraina.

Il Presidente americano Joe Biden ha criticato i repubblicani della Camera e del Senato per aver dato l’impressione di fare gli interessi del governo russo bloccando una legge di stanziamento supplementare che avrebbe destinato miliardi di dollari alla difesa dell’Ucraina contro Mosca.

Parlando con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Biden ha affermato che gli Stati Uniti stanno “rapidamente terminando la nostra capacità di aiutare l’Ucraina” senza l’approvazione della legge di spesa supplementare che ha chiesto ma finora non ha ottenuto.

Ha inoltre affermato che il Presidente russo Vladimir Putin “conta” sul fatto che il Congresso degli Stati Uniti non sia in grado di approvare la legge di finanziamento e ha avvertito che il governo americano “deve dimostrare che si sbaglia”.

“È sbalorditivo che si sia arrivati a questo punto”, ha detto il Presidente, aggiungendo che bisogna rendersi conto di come il rifiuto della Camera e della Conferenza repubblicana del Senato di approvare gli aiuti alla difesa di Kiev senza introdurre modifiche draconiane alla legge sull’immigrazione degli Stati Uniti sia visto all’estero – e in particolare in Russia, dove i propagandisti allineati a Putin hanno apertamente lodato il Partito Repubblicano per aver bloccato ulteriori aiuti al governo di Zelensky.

Il presidente ha aggiunto: “Se siete esaltati dai propagandisti russi, forse è il caso di ripensare a quello che state facendo”.

La condanna del Presidente del rifiuto dei Repubblicani di appoggiare il pacchetto di aiuti supplementari da lui richiesto per contribuire a rafforzare le operazioni di difesa per la lotta di Kiev contro Mosca e per la guerra in corso di Israele contro Hamas, giunge mentre i negoziati tra i Repubblicani della Camera e del Senato e i Democratici del Senato sono in una fase di stallo per la richiesta del Partito Repubblicano di far accettare a Biden modifiche draconiane alle politiche di immigrazione degli Stati Uniti, volte a rendere più difficile – se non impossibile – per gli immigrati in gran parte non bianchi provenienti dal Sud e dal Centro America e da altri Paesi, chiedere asilo al confine tra Stati Uniti e il Messico o di ricevere protezione dall’espulsione dal Paese.

La presa in ostaggio del GOP, che ricorda altre crisi indotte dai repubblicani sui finanziamenti al governo degli Stati Uniti e sul tetto del debito federale, ha bloccato nelle ultime settimane i finanziamenti per diverse priorità della difesa statunitense.

Inoltre, alcuni repubblicani di entrambe le camere si oppongono in modo intransigente allo stanziamento di ulteriori aiuti alla difesa di Kiev, perché verrebbero visti dalla loro base politica come una vittoria per Biden e perché molti elettori del Partito Repubblicano credono alle teorie cospirative dell’ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati, che sostengono che il fermo sostegno di Biden all’Ucraina derivi da presunte tangenti pagate a lui attraverso il figlio, Hunter Biden.

