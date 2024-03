Iran getta acqua sul fuoco, probabile accordo segreto con gli Usa in cambio di 10 miliardi di sanzioni sollevate. Ma Hezbollah dice all’Iran che combatterà da solo in qualsiasi guerra con Israele. In missione di pompiere presso i suoi agit prop in Libano, Siria e Iraq, il capo della Forza Quds iraniana, Esmail Qaani, ha visitato Beirut e Bagdad.

A Beirut, informano Samia Nakhoul, Parisa Hafezi and Laila Bassam di Reuters, il capo di Quds Esmail Qaani ha incontrato il leader di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah,per la terza volta dall’attacco di Hamas del 7 ottobre al sud di Israele e dalla devastante ritorsione di Israele a Gaza.

Tema dell’incontro la possibilità di un’offensiva israeliana nel nord del Libano. Oltre a danneggiare il gruppo islamico sciita, una tale escalation potrebbe spingere l’Iran a reagire con più forza di quanto abbia fatto finora dal 7 ottobre. Negli ultimi cinque mesi Hezbollah, nemico giurato di Israele, ha mostrato sostegno ad Hamas sotto forma di limitate raffiche di razzi lanciati attraverso il confine settentrionale di Israele.

Durante l’incontro, rferisce Reuters, Nasrallah ha rassicurato Qaani di non volere che l’Iran venga risucchiato in una guerra con Israele o gli Stati Uniti e che Hezbollaha combatterà da solo.

“Questa è la nostra battaglia”, ha detto Nasrallah a Qaani, secondo una fonte iraniana a conoscenza delle discussioni.

Calibrate per evitare una grave escalation, le scaramucce in Libano hanno comunque spinto decine di migliaia di persone ad abbandonare le loro case su entrambi i lati del confine. Gli attacchi israeliani hanno ucciso più di 200 combattenti Hezbollah e circa 50 civili in Libano, mentre gli attacchi dal Libano verso Israele hanno ucciso una dozzina di soldati israeliani e sei civili.

Nel 2006, Israele ha combattuto una breve ma intensa guerra aerea e terrestre con Hezbollah che è stata devastante per il Libano. L’Iran e Hezbollah sono consapevoli dei gravi pericoli di una guerra più ampia in Libano, compreso il pericolo che potrebbe diffondersi e portare ad attacchi contro gli impianti nucleari iraniani.

L’incontro di Beirut evidenzia l’impegno dell’Iran di evitare una grave escalation nella regione, proiettando forza e sostegno a Gaza in tutto il Medio Oriente attraverso gruppi armati alleati in Iraq, Siria e Yemen, hanno detto gli analisti.

Diplomatici arabi e occidentali riferiscono che Israele ha espresso la forte determinazione a non consentire più la presenza dei principali combattenti di Hezbollah lungo il confine, temendo un attacco simile all’incursione di Hamas che ha ucciso 1.200 persone e preso 253 ostaggi. L’assalto di ritorsione di Israele a Gaza ha ucciso più di 31.000 palestinesi e devastato l’enclave costiera.

Una guerra in Libano che degradi seriamente Hezbollah sarebbe un duro colpo per l’Iran, che fa affidamento sul gruppo fondato con il suo sostegno nel 1982 come baluardo contro Israele e per sostenere i propri interessi nella regione. “Hezbollah è infatti la prima linea di difesa per l’Iran”, ha detto Abdulghani Al-Iryani, ricercatore senior presso il Centro per gli studi strategici di Sana’a, un think tank nello Yemen.

Se Israele dovesse lanciare un’importante azione militare contro Hezbollah, hanno detto fonti iraniane all’interno della cerchia ristretta del potere, Teheran potrebbe trovarsi costretta a intensificare la sua guerra per procura. Un funzionario della sicurezza iraniano ha tuttavia riconosciuto che i costi di una tale escalation potrebbero essere proibitivi per i gruppi alleati dell’Iran.

Il coinvolgimento diretto dell’Iran, ha aggiunto, potrebbe servire gli interessi di Israele e fornire una giustificazione per la continua presenza delle truppe statunitensi nella regione. Considerati i legami estesi e decennali di Teheran con Hezbollah, sarebbe difficile, se non impossibile, mettere le distanze tra loro, ha detto un funzionario americano.

Dopo l’attacco di Hamas a Israele, l’Iran ha dato la sua benedizione alle azioni a sostegno del suo alleato a Gaza, compresi gli attacchi di gruppi iracheni contro gli interessi degli Stati Uniti. Ha inoltre fornito informazioni e armi alle operazioni Houthi contro le navi nel Mar Rosso.

Ma si è fermata ben prima di una guerra aperta su più fronti contro Israele che, secondo tre fonti palestinesi, Hamas si aspettava che l’Iran sostenesse dopo il 7 ottobre.

Prima dell’incontro a Beirut con Nasrallah, Qaani ha presieduto un incontro di due giorni in Iran all’inizio di febbraio insieme ai comandanti delle milizie delle operazioni in Yemen, Iraq e Siria, tre rappresentanti di Hezbollah e una delegazione Houthi, ha detto un funzionario iraniano. Era presente anche il comandante in capo delle Guardie rivoluzionarie, il maggiore generale Hossein Salami. Hamas non ha partecipato.

“Alla fine, tutti i partecipanti hanno convenuto che Israele vuole espandere la guerra e che bisogna evitare di cadere in questa trappola perché giustificherebbe la presenza di più truppe americane nella regione”, ha detto il funzionario.

Poco dopo, Qaani ha ottenuto una pausa negli attacchi da parte dei gruppi iracheni. Nonostante decenni di conflitti per procura a partire dalla rivoluzione iraniana del 1979, la Repubblica islamica non ha mai combattuto direttamente una guerra con Israele, e tutte e quattro le fonti iraniane affermano che non vi era alcuna volontà di cambiare la situazione.

Secondo l’insider iraniano, il leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei, non è propenso a vedere lo scoppio di una guerra contro l’Iran, dove il malcontento interno nei confronti del sistema dominante lo scorso anno si è riversato in proteste di massa.

“Gli iraniani sono pragmatici e hanno paura dell’espansione della guerra”, ha detto. “Se Israele fosse solo, combatterebbe, ma sa che se la guerra si espanderà, gli Stati Uniti ne saranno coinvolti”.