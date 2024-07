 L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan assolto ma resta un carcere

L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan e la sua terza moglie sono stati assolti sabato dall’accusa di matrimonio illegale da un tribunale pakistano. Ma Imran Khan non sarà liberato dopo che le autorità hanno emesso nuovi ordini di arresto.

La sentenza è arrivata il giorno dopo che il suo partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha ottenuto più seggi in parlamento, aumentando la pressione sulla fragile coalizione di governo del paese, alle prese con il compito di stabilizzare un’economia in crisi.

La coppia è stata condannata a sette anni a febbraio quando un tribunale li ha giudicati colpevoli di aver infranto la legge islamica per non aver rispettato l’intervallo richiesto tra il divorzio da un precedente matrimonio di Bushra Khan, conosciuta anche come Bushra Bibi, e il suo matrimonio con Khan.

Avevano presentato ricorso contro le loro condanne. “Entrambi i ricorrenti sono assolti dalle accuse”, si legge in un’ordinanza della corte d’appello, scrive Asif Shahzad di Reuters.

Il partito PTI di Khan ha affermato che le autorità hanno emesso nuovi mandati di arresto nei suoi confronti in tre casi legati alla violenza contro l’esercito e altre installazioni statali scoppiata dopo il suo breve arresto nel maggio 2023.

La scorsa settimana un tribunale antiterrorismo ha annullato la sua cauzione in uno dei casi del 9 maggio registrati contro di lui e migliaia di suoi sostenitori. Il partito lo ha definito un “espediente” volto a prolungare la sua prigionia.

Tutte e quattro le condanne al carcere ricevute da Khan prima delle elezioni nazionali di febbraio sono state ora annullate o sospese. In carcere dallo scorso agosto, è stato assolto il mese scorso dall’accusa di divulgazione di segreti di Stato.

Altre due sentenze per corruzione sono state sospese. Il PTI ha avvertito che mantenere Khan in prigione nonostante la decisione di sabato peggiorerà la crisi politica che ha paralizzato il paese di 240 milioni di persone da quan do è stato estromesso con un voto di fiducia parlamentare nel 2022.

Khan attribuisce la colpa della sua cacciata ai potenti militari del paese. Nessun primo ministro del Pakistan ha completato un intero mandato costituzionale di cinque anni da quando il paese ha ottenuto l’indipendenza nel 1947.