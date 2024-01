Una “nave da ricerca” cinese si dirige verso le Maldive: perché a Nuova Delhi sono preoccupati.

Le Maldive si preparano ad ospitare una nave da ricerca cinese nelle loro acque territoriali all’inizio del mese prossimo. Questo viene visto dall’India come ulteriore esempio della posizione filo-cinese del presidente delle Maldive Mohamed Muizzu,

L’imbarcazione cinese è in viaggio verso Male, ha scritto Damien Symon, ricercatore di intelligence open source, sulla piattaforma di social media X, affermando che la Xiang Yang Hong 03 “sta entrando nella regione dell’Oceano Indiano, indicando come destinazione Male; si prevede che l’imbarcazione esegua un’operazione di rilevamento oceanico nella regione dell’Oceano Indiano, suscitando preoccupazione in India”.

Secondo Reuters, un funzionario militare indiano ha confermato la scoperta di Symon e ha detto che sta monitorando i suoi movimenti.

Missione dubbia

Nuova Delhi ha espresso a gran voce le sue preoccupazioni per l’ingresso di navi da ricerca cinesi nell’Oceano Indiano. Ufficialmente non si tratta di navi militari ma l’India e altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, si preoccupano dell’uso militare delle loro ricerche.

All’inizio di questo mese, i media cinesi affiliati allo Stato hanno messo in guardia dal definire la ricerca marittima nella regione dell’Oceano Indiano una minaccia, dopo che un think tank americano ha affermato che la marina cinese potrebbe “sfruttare le conoscenze acquisite da queste missioni” per il dispiegamento di forze navali.

Il Vietnam e l’Indonesia hanno affermato in precedenza che navi di ricerca cinesi simili sono entrate nella loro zona economica.

Preoccupazione per Nuova Delhi

Lo Sri Lanka, che ha ospitato diverse navi di questo tipo, ha recentemente annunciato una moratoria di un anno sull’ingresso di tutte le navi di ricerca straniere a causa delle preoccupazioni dell’India.

Le Maldive, tuttavia, hanno deciso di ignorare gli avvertimenti di Nuova Delhi e permetteranno l’ingresso della nave cinese Xiang Yang Hong 3 nelle acque dell’Oceano Indiano meridionale all’inizio di febbraio.

La Xiang Yang Hong 3 avrebbe dovuto iniziare a condurre “esplorazioni in acque profonde” nelle acque dello Sri Lanka.

La decisione di concedere l’ingresso alla nave cinese da parte delle Maldive arriva dopo che il governo di Muizzu si era rifiutato di rinnovare un accordo idrografico con Nuova Delhi adducendo problemi di sicurezza nazionale e di salvaguardia di informazioni sensibili.

L’accordo di rilevamento idrografico era stato firmato l’8 giugno 2019 durante la visita del Primo Ministro Narendra Modi alle Maldive.

In base all’accordo, l’India era stata autorizzata a condurre uno studio completo delle acque territoriali della nazione insulare che comprende scogliere, lagune, coste, correnti oceaniche e livelli di marea.

Muizzu, che è salito al potere nel novembre 2023 grazie alla sua campagna “Fuori l’India”, ha anche chiesto a Nuova Delhi di rimuovere tutti i suoi 88 militari dalle sue isole entro marzo.