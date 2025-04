Due Comuni bresciani hanno annullato le celebrazioni del 25 aprile. Sono Ono San Pietro e Cividate Camuno, entrambi in Vallecamonica ed entrambi a guida centrodestra.

No al 25 aprile a Ono San Pietro e Cividate Camuno

In quest’ultimo paese il sindaco è Alessandro Francesetti, coordinatore di Fratelli d’Italia in Vallecamonica, che già aveva deciso di organizzare le celebrazioni per sabato 26 aprile e che ieri ha comunque annullato l’appuntamento.

Idealmente alla chiusura dei due Comuni, che suona come una provocazione, rispondono le tante iniziative di segno contrario, laddove dovrebbe suonare perlomeno stravagante attribuire intenzioni “divisive” alla celebrazione di un evento fondativo della storia repubblicana del Paese come la Liberazione dal nazi-fascismo.

Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna. Sono solo alcune delle città in cui il 25 aprile i movimenti antifascisti scenderanno in piazza per celebrare la liberazione, mentre ancora non si placa la polemica per il lutto nazionale proclamato dal governo fino al giorno successivo.

Una giornata alla quale tiene molto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha confermato la sua partecipazione a Genova.

Le divergenze di approccio alla Festa della Liberazione permangono tutte alla vigilia della ricorrenza.

Landini: “Il 25 aprile non è che beviamo…”

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, non usa mezzi termini per stigmatizzare l’invito del governo alla sobrietà nelle manifestazioni: “Il 25 aprile non è che beviamo e quindi dobbiamo essere sobri. E’ una giornata di mobilitazione e di lotta”.

Parole criticate duramente dal centrodestra: “Nostalgico, sbaglia ad alimentare tensioni”, puntano il dito da Forza Italia. E la Lega, con il vicesegretario Andrea Crippa, non è più morbida: “Non hanno senso le polemiche della sinistra sulla sobrietà, visto che il 25 aprile sarà un giorno di lutto nazionale. Organizzare le piazze è giusto, speriamo che non siano piazze violente verbalmente o fisicamente”.

L’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, è già impegnata attivamente ad organizzare numerosissime iniziative” per “l’ottantesimo anniversario della Liberazione, un appuntamento di straordinaria rilevanza”.

Conte alle Fosse Ardeatine, Schlein a Milano

A Bologna la festa più popolare è in programma come ogni anno in via del Pratello, un’iniziativa che come al solito sarà molto partecipata. A Roma “per il 25 aprile abbiamo dei programmi di celebrazione, che non so se possano essere definiti sobri…saranno corretti per una celebrazione importante”, fa sapere il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il M5s si tiene distante dalle polemiche, ma Giuseppe Conte sarà in prima linea a festeggiare la liberazione, venerdì mattina alle Fosse Ardeatine. Quanto a Elly Schlein, sarà a Milano. Intanto, domani sono previsti eventi istituzionali alla Camera e al Senato.