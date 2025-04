A New York si è avverato il sogno di ogni politico: un giudice ha archiviato il processo per corruzione al sindaco Eric Adams e non perché fosse innocente. Vediamo cosa è successo.

Il giudice non è entrato nel merito se Adams sia innocente o colpevole, ma perché processarlo avrebbe interferito con la sua capacità di governare la città e di cooperare col presidente Trump nella campagna anti immigrazione, ha spiegato Dan Mangan della Cnbc.

Il caso è stato archiviato “con pregiudizio”, il che significa che al Dipartimento di Giustizia è permanentemente impedito di riesumare le accuse di corruzione e contributo alla campagna contro il democratico.

Il giudice ha archiviato il caso penale federale contro il sindaco di New York City Eric Adams, quasi due mesi dopo che l’amministrazione Trump ha cercato in modo controverso di far cadere le accuse di corruzione contro il democratico.

Il giudice della corte distrettuale Dale Ho ha archiviato il caso “con pregiudizio”, il che impedisce in modo permanente al Dipartimento di Giustizia di resuscitare l’atto di accusa di cinque capi d’imputazione contro Adams presso la corte distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan.

Polemica a New York

Nella sua ordinanza, Ho ha respinto la richiesta del Dipartimento di Giustizia di archiviare il caso “senza pregiudizio”, il che avrebbe consentito di ripresentare le accuse contro il sindaco in futuro.

“È importante chiarire che la decisione della Corte odierna non riguarda se il sindaco Adams sia innocente o colpevole”, ha scritto Ho.

Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che il caso avrebbe dovuto essere archiviato senza pregiudizio perché perseguire Adams avrebbe interferito con la sua capacità di governare la città e con la sua capacità di collaborare con le politiche di applicazione delle leggi sull’immigrazione del Presidente Donald Trump.

Sette Pm si sono dimessi per protesta

Sette procuratori federali, tra cui il procuratore degli Stati Uniti facente funzione di Manhattan, si sono dimessi per protestare contro la richiesta del Dipartimento di Giustizia di presentare la richiesta di archiviazione. In una replica all’argomentazione del Dipartimento di Giustizia, Ho nel suo ordine ha scritto: “Tutto qui sa di patto: archiviazione dell’atto di accusa in cambio di concessioni sulla politica sull’immigrazione” da parte di Adams.

“Facendo un passo indietro rispetto ai particolari di questo caso, la logica di applicazione delle leggi sull’immigrazione del Dipartimento di Giustizia è sia senza precedenti che sbalorditiva nella sua portata”, ha scritto il giudice.

“Il Dipartimento di Giustizia non cita esempi, e la Corte non è in grado di trovarne nessuno, di governo che archivia le accuse contro un funzionario eletto perché ciò consentirebbe al funzionario di facilitare gli obiettivi della politica federale”.

Ho ha anche scritto che “l’affermazione del DOJ di avere una licenza ‘virtualmente non verificabile’ per archiviare le accuse su questa base è inquietante nella sua ampiezza, implicando che i funzionari pubblici potrebbero ricevere una dispensa speciale se sono conformi alle priorità politiche dell’amministrazione in carica”. “Quel suggerimento è fondamentalmente incompatibile con la promessa fondamentale di uguale giustizia di fronte alla legge”, ha scritto il giudice.

Ho ha affermato che archiviare il caso senza pregiudizio “creerebbe l’inevitabile percezione che la libertà del sindaco dipenda dalla sua capacità di portare avanti le priorità di applicazione delle leggi sull’immigrazione dell’amministrazione. Ha anche affermato che creerebbe la percezione che Adams, che quest’anno si candida alla rielezione, “potrebbe essere più legato alle richieste del governo federale che ai desideri dei suoi elettori”. “Quell’apparenza è inevitabile e consiglia di archiviare con pregiudizio”, ha scritto Ho.

La “richiesta del Dipartimento di Giustizia, se accolta, lascerebbe il sindaco Adams sotto lo spettro di una nuova incriminazione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo”, ha osservato Ho.

Il giudice ha osservato che Adams ha richiesto un’archiviazione con pregiudizio e che il Dipartimento di Giustizia non si era opposto a tale mozione, “di fatto rinunciando a qualsiasi obiezione all’archiviazione permanente di questo caso”.

Ho ha respinto categoricamente le affermazioni del Dipartimento di Giustizia secondo cui l’accusa di Adams era macchiata da “apparenze di irregolarità”, affermando che ciò era “non supportato da alcuna prova oggettiva”.

“Piuttosto, il verbale dinanzi alla Corte indica che i procuratori dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York che hanno lavorato a questo caso hanno seguito tutte le linee guida appropriate del Dipartimento di Giustizia”, ​​ha scritto Ho.

“Non ci sono prove, zero, che avessero motivazioni improprie”. Ma il giudice ha affermato che c’erano due motivi per archiviare il caso: la protezione dei diritti di un imputato penale e la mancanza di potere di Ho di costringere il Dipartimento di Giustizia a perseguire Adams.

L’avvocato di Adams, Alex Spiron, in una dichiarazione alla NBC News, ha affermato: “Il caso contro Eric Adams non avrebbe mai dovuto essere portato avanti in primo luogo, e finalmente oggi quel caso è andato per sempre”.

“Dal primo giorno, il sindaco ha sostenuto la sua innocenza e ora la giustizia per Eric Adams e i newyorkesi ha prevalso”, ha affermato Spiro.

Il Dipartimento di Giustizia, in una dichiarazione alla NBC News, ha affermato: “Questo caso è stato un esempio di strumentalizzazione politica e uno spreco di risorse”. “Ci concentriamo sull’arresto e la persecuzione dei terroristi, riportando il Dipartimento di Giustizia alla sua missione principale di mantenere al sicuro gli americani”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

Adams, ex agente di polizia di New York City, era stato incriminato a settembre per accuse che lo volevano al centro di un piano di contributi alla campagna elettorale durato un decennio, corruzione e altre accuse.

L’atto di accusa contro Adams era ldi aver accettato donazioni illegali per la sua campagna elettorale a sindaco del 2021 e di aver accettato viaggi di lusso gratuiti fin dal 2016, quando era presidente del distretto di Brooklyn.

I pubblici ministeri hanno affermato che un alto funzionario dell’establishment diplomatico turco ha facilitato le donazioni alla campagna ad Adams e ha anche organizzato per lui e i suoi viaggi gratuiti o scontati sulla compagnia aerea nazionale turca verso destinazioni tra cui Francia, Cina, Sri Lanka, India, Ungheria e Turchia.

Adams in cambio, in seguito fece pressione sul Dipartimento dei vigili del fuoco di New York City per facilitare l’apertura del nuovo edificio del consolato turco senza un’ispezione antincendio in tempo per una visita del presidente turco, sosteneva l’atto di accusa.

Il caso era stato archiviato dal Dipartimento di Giustizia quando l’allora presidente Joe Biden, un democratico, era ancora alla Casa Bianca.

Dopo essere stato accusato, Adams aveva ottenuto il favore di Trump in quello che è stato visto come un tentativo di far archiviare il caso o di ricevere la grazia dal repubblicano.

L’ex procuratore degli Stati Uniti in carica Danielle Sassoon, che si è dimessa a febbraio piuttosto che dare seguito a un ordine di archiviazione del caso, ha detto al procuratore generale Pam Bondi in una lettera che gli avvocati di Adams in un incontro con lei e il funzionario di alto livello del Dipartimento di Giustizia Emil Bove “hanno sollecitato quello che equivaleva a un do ut des” in cui il sindaco avrebbe sostenuto gli sforzi di applicazione delle leggi sull’immigrazione di Trump in cambio dell’archiviazione del caso.

L’avvocato di Adams Spiro ha negato l’accusa di Sassoon.