Che effetto hanno sugli elettori gli scandali per la corruzione dei politici? La reazione, almeno a New York, dopo anni di di ricerche da parte di studiosi di scienze politiche, è ” piuttosto mite”.

Una ragione per cui gli elettori la tollerano è che la corruzione, in tutta la sua oscura complessità e necessità di grafici, punti, elenchi e spiegazioni, sembra spesso eludere la comprensione ordinaria. Un altro motivo, ci dicono le ricerche, è che gli elettori potrebbero preferire un candidato contaminato che ritengono ideologicamente compatibile a uno “pulito” che non lo è.

L’articolo di Ginia Bellafonte sul New York Times prende spunto dalla incriminazione del sindaco della città, Eric Adams. Il titolo fa capire come la pensano al giornale: “Il sindaco di New York è circondato dallo scandalo. Gli elettori si preoccuperanno davvero?”

La corruzione è endemica in America

Oltre a ciò, ricorda Bellafante, la corruzione è stata endemica nella politica municipale per tutta la storia di questo paese, che ha costruito alcune immunità collettive. Nel 1904, il giornalista Lincoln Steffens pubblicò “The Shame of the Cities”, una raccolta di saggi riportati che esaminavano la corruzione e le inclinazioni fuorilegge dei leader civici negli Stati Uniti. Uno dei suoi soggetti era Doc Ames, il sindaco di Minneapolis, che riempì il dipartimento di polizia di criminali, lo gestì come un racket di protezione e assunse suo fratello per guidarlo. Dalle 200 slot machine installate in tutta la città, il sindaco riceveva una tangente di $ 15.000 all’anno.

“Tutti questi affari erano noti”, ha scritto Steffens. “Non hanno risvegliato i cittadini, ma hanno attirato criminali e sempre più ladri e truffatori si sono precipitati a Minneapolis”, ha continuato. “Ogni volta che si fa qualcosa di straordinario nella politica municipale americana, nel bene o nel male, è possibile ricondurre quasi sempre la cosa a un uomo”. Tuttavia, i cittadini di Minneapolis hanno ripetutamente eletto Doc Ames, che ha ricoperto quattro mandati.

A livello di gestione della città, la storia recente non offre un esempio migliore di una volontà di ignorare profondi difetti di carattere e accordi segreti selvaggi e illeciti rispetto all’ascesa e alla caduta (e all’ascesa) dell’ex sindaco di Providence, Buddy Cianci, morto otto anni fa. Per chiunque non abbia familiarità con i particolari cinematografici della sua traiettoria: Cianci divenne sindaco nel 1974 contro ogni previsione come repubblicano in uno stato fortemente democratico. Era un ex procuratore che fece fuori il boss della criminalità del New England Raymond Patriarca; si candidò con una piattaforma anti-corruzione.

Corrotto ma sempre rieletto

E tuttavia, durante quel primo mandato, 22 persone nella sua orbita furono condannate per corruzione. Rimase in carica fino al 1984, quando fu costretto a dimettersi dopo aver torturato l’amante della moglie separata, bruciandogli il sopracciglio con una sigaretta, e fu condannato per aggressione aggravata. Sei anni dopo, si ricandidò e vinse.

Più della metà delle persone a Providence pensava che fosse colpevole. Ma due terzi delle persone pensavano che fosse un leader forte. Il suo indice di gradimento è aumentato dopo la sua incriminazione.