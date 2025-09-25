“Avete presente il clima di odio denunciato da Giorgia Meloni e da tutta la destra dopo l’omicidio Kirk? Quello che, a sentire loro, sarebbe alimentato dalla sinistra?”. Comincia con una domanda retorica la nota con cui Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, denuncia il sessismo sguaiato nei suoi confronti esibito con volgari post da due esponenti baresi della destra.

Pussy pass e big bamboo

“Approfittando di uno dei soliti titoli urlati e sguaiati di certa stampa, il sig. Alfredo Giovine (“Lancaster” sui social), vice segretario cittadino di Forza Italia a Bari, pubblica un post in cui definisce ‘pussy pass’ la mia proposta di legge sul consenso, senza cui un rapporto diventa stupro. E già qui è un’offesa enorme a tutte le donne che hanno subito molestie e stupri senza mai avere giustizia. Naturalmente, il post e il titolo del quotidiano danno la stura al peggio del peggio.

Ed è lo stesso Giovine a scrivere nei commenti: ‘Sergio Fanelli, la Boldrini buongustaia ha assaggiato il big bamboo'”, cioè avrei una particolare predilezione per l’organo sessuale degli uomini neri. Fanelli, che fa parte del coordinamento dell’area metropolitana di Bari per Fratelli d’Italia, che fa? Mette la faccina che ride”.

Giovine dà la colpa alla “emotività da social”

Tirato in ballo, Giovine si è scusato con Laura Boldrini. Stupisce tuttavia la giustificazione, e cioè considerare volgarità esibita e becero sessismo quali “frutto di emotività da social”.

“Se due esponenti di un certo rilievo dei rispettivi partiti a livello locale – prosegue Boldrini – attaccano pubblicamente un’avversaria politica in questo modo, come possiamo poi meravigliarci se migliaia di altri uomini condividono foto delle loro compagne senza consenso, per farle commentare in modo osceno? Cosa intendono fare Forza Italia e Fratelli d’Italia nei confronti di questi signori? E’ un linguaggio e un comportamento accettabile? Pensano sia sufficiente che il post sia magicamente sparito? Chi alimenta l’odio in politica?”.