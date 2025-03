A Gedda, in Arabia Saudita, l’Ucraina ha accettato la proposta Usa che prevede una tregua temporanea di 30 giorni. Ora bisognerà vedere se la Russia accetterà l’accordo aprendo poi a negoziati che potrebbero portare ad una pace duratura. I colloqui tra funzionari ucraini e americani sono durati circa 8 ore e hanno in un certo senso archiviato lo scontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti al termine dell’incontro hanno anche dichiarato di voler ricominciare a fornire aiuti a Kiev.

Nella dichiarazione congiunta si è sottolineato come in Arabia Saudita siano stati compiuti passi importanti per arrivare a una pace duratura per l’Ucraina. Un percorso che, però, deve avere il via libera da Mosca. È quello che ha auspicato Trump parlando dopo il vertice: “Ora dobbiamo parlare con la Russia, si spera che Putin sia d’accordo con il piano”.

Colloquio telefonico tra il capo della Cia e quello dell’intelligence russa

La Russia quindi ora si trova davanti al dover prendere delle decisioni. Per favorire un accordo, l’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sarà a Mosca giovedì per incontrare il presidente russo.

Intanto il capo della Cia, John Ratcliffe, e quello dell’intelligence esterna russa, Sergei Naryshkin, hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale hanno concordato di mantenere “contatti regolari” tra loro “allo scopo di contribuire a garantire la stabilità e la sicurezza internazionale, nonché a ridurre lo scontro nei rapporti tra Mosca e Washington”.