Sulla vicenda delle repliche estive di Report sospese dalla Rai è intervenuto l’ad della Rai Giampaolo Rossi. Parlando alla AdnKronos, l’amministratore delegato della tv di Stato ha spiegato che la decisione di sospendere le repliche è conseguenza “da un lato dell’inchiesta giudiziaria, dall’altro anche della ferocia del dibattito mediatico che si sta alimentando e che sta un po’ lambendo anche il format stesso: l’impegno della Rai è stato quello di tutelarlo”.

“Puntate di Report restano visibili su Raiplay”

Rossi ha poi aggiunto: “Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate che sono tra l’altro visibili tranquillamente su Raiplay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l’azienda”.