È stato ufficialmente firmato l’accordo tra Ue e Regno Unito per lo status post-Brexit di Gibilterra. La cerimonia di firma è stata presenziata dal commissario Ue Maros Sefcovic, il ministro di Stato per l’Europa del Regno Unito, Stephen Doughty, il ministro principale di Gibilterra, Fabian Picardo, e il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.

L’intesa comporterà, fra l’altro, l’eliminazione 300 anni dopo la sua costruzione del confine terrestre fra il territorio iberico e la “Rocca”, da quando la Spagna la cedette alla Gran Bretagna con il Trattato di Utrecht nel 1713, dopo la conquista da parte di una flotta anglo-olandese durante la Guerra di Successione spagnola. “Un accordo assolutamente storico, che apre una nuova fase per Gibilterra e per il Campo di Gibilterra, creando enormi opportunità”. A dirlo è il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.”Tre secoli dopo, Gibilterra e il Campo di Gibilterra torneranno a darsi la mano”, ha evidenziato Albares intervenendo ai microfoni dell’emittente Cadena Ser.

Giù il muro che divide Gibilterra da 300 anni e libera circolazione di persone e merci

L’eliminazione della barriera fisica, ha spiegato ancora Albares, garantirà la libera circolazione di persone e merci nell’area, in particolare dei 15mila lavoratori spagnoli transfrontalieri che oggi giorno raggiungono Gibilterra. Secondo il ministro, l’intesa “chiude definitivamente l’ultimo tassello del puzzle della Brexit” e inaugura “una nuova era nelle relazioni bilaterali tra Spagna e Regno Unito e tra Unione europea e Regno Unito”. E “completa le straordinarie relazioni di buon vicinato che abbiamo costruito con il Marocco, con l’Algeria e con il Trattato di amicizia con la Francia”.

La caduta di questo ultimo muro è un duro colpo per i fautori della Brexit. Per Gibilterra e per tutto il Regno non è stata una scelta vincente. A ribadirlo è stato anche Picardo che ha dichiarato che “uscire dalla Ue è stato per Londra il più grande atto di autolesionismo della storia recente”. A partire dalla mezzanotte di oggi sono previste cerimonie ufficiali e una notte di musica per celebrare la storica svolta per Gibilterra e la vicina Linea de la Concepcion: a quell’ora, il primo ministro della Rocca, Fabian Picardo, e il sindaco della città spagnola si incontreranno davanti alla “Verja”, la vecchia barriera di confine per celebrare il momento in cui, tecnicamente, sarà eliminata.

Per domani, 15 luglio, è atteso nella zona anche il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez per assistere alla formale rimozione della barriera a La Linea de la Concepcion.