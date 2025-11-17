Ai droni di Pechino su Taiwan Tokyo risponde facendo decollare i caccia da guerra. Cina-Giappone, ultima crisi
Il Giappone dichiara di aver fatto decollare dei caccia dopo il sospetto avvistamento di un drone cinese vicino a Taiwan.
Secondo il ministero della Difesa su X, “un veicolo aereo senza pilota, ritenuto di origine cinese, è stato confermato in volo tra l’isola di Yonaguni e Taiwan”, il punto più meridionale dell’arcipelago.
Japan Air Self-Defense Force in azione
La Japan Air Self-Defense Force ha quindi fatto decollare i propri caccia dal comando di difesa aerea seguendo i protocolli di risposta a violazioni o minacce percepite nello spazio aereo. L’episodio sarebbe avvenuto il 15 novembre, poche ore dopo le parole della premier Takaichi sullo stato dell’isola autonoma.
Tokyo mantiene un monitoraggio costante dell’area, considerata strategica dai principali attori della regione per il commercio internazionale, perché costituisce una delle principali rotte marittime del mondo.