Dopo Salvini anche Giuseppe Conte chiede apertamente che l’Italia torni a comprare gas russo. Questa la risposta ad una domanda che è stata posta al leader del Movimento 5 stelle a margine dell’Open space technology di formazione per il 100 team di Nova, in corso all’Eur a Roma: “Facciamo subito un negoziato, gestiamolo noi coinvolgendo anche ad esempio la Cina, che è un player importante” e che “si è offerto sin dall’inizio. Arriviamo subito a una soluzione perché dobbiamo comprare il gas russo ed è più conveniente per le nostre imprese e per i nostri cittadini”.

L’ex premier ha spiegato: “È ovvio che è una follia andare a comprare gas americano che costa tantissimo, andare a comprare in giro per il mondo quando c’è del gas disponibile che costa molto meno. Però in queste condizioni non sarebbe serio per l’Italia, visto che noi non abbiamo un doppio standard per quanto riguarda la politica internazionale nei confronti di un paese, la Russia, che ha aggredito l’Ucraina. Noi siamo stati sempre favorevoli per le istanze economiche e finanziarie, riteniamo un fallimento la gestione di questo conflitto, perché dall’inizio correva una svolta negoziale e ancora oggi in Europa abbiamo dei governanti che non riescono a esprimere un’iniziativa, ad assumere un’iniziativa diplomatica, a restituire forza e dignità alla politica e quella è la soluzione”.