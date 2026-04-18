“Domani andrò alla manifestazione della Lega pacificamente ma senza bandiera della pace, quelle bandiere io le brucerei perché sono servite a fare tutt’altro. Se porti le bandiere della pace e poi ti stacchi dai cortei, tiri le bombe e massacri le forze dell’ordine sei un cialtrone”. A dirlo a Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio1, la deputata della Lega ed ex magistrata Simonetta Matone (le parole della Matone al minuto 21,43).

I conduttori Giorgio Lauro e Nancy Brilli le hanno fatto notare che chi sventolava le bandiere della pace in alcuni cortei non è poi stato responsabile di violenze. La Matone, che nell’intervista ha raccontato di aver militato nella sinistra extraparlamentare da giovane, ha risposto: “Ma cosa sventolano? Guardate bene, è sempre un pretesto”.