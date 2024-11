Andrea Scanzi: “Al governo hanno mandato queste camicie nere per cercare lo scontro”

Ospite a L’Aria che Tira, il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi critica il governo per le manifestazioni e gli scontri a Bologna: “Giorgia Meloni non può recidere il cordone ombelicale con l’estrema destra. Secondo me al governo hanno cercato lo scontro, nel momento in cui il sindaco non ha autorizzato la manifestazione allora hanno mandato queste persone, queste camicie nere consapevoli che ci sarebbe stato lo scontro. È chiaro che se fai manifestare dei fascisti, dei neo fascisti, a due passi dove c’è stata la strage a Bologna qualcuno reagisce. Quelli che hanno reagito male come ovvio hanno tutta la nostra condanna. Ma gli altri si sono opposti giustamente ai fascisti. È il classico gioco della Meloni: spostare l’attenzione e dar la colpa agli altri. In questo caso questa sinistra al caviale che sarebbe poi contemporaneamente anche violenta. Che è difficile: o sei al caviale o sei violenta”.