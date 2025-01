Anniversario del Tricolore a Reggio Emilia. Flop clamoroso. Poca gente, assenti i vertici dello Stato, troppi spicchi di vuoto attorno al Municipio. Sono rimaste solo le vecchie polemiche. La festa non c’è più? Tutto lascia pensare che il minimo storico raggiunto martedì 7 gennaio abbia un seguito in negativo. Non un buon segno. Tutt’altro.

Il Tricolore nato il 7 gennaio 1797

La bandiera nazionale è nata a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, ha decretato “che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori: verde, bianco e rosso”.

Domanda: ma perché proprio questo tre colori? Nella Italia del 1796, attraversata dalle vittoriose armate napoleoniche, le numerose repubbliche di ispirazione giacobina che avevano soppiantato gli antichi Stati Assoluti, adottarono quasi tutte, con varianti di colore, bandiere caratterizzate da tre fasce di uguali dimensioni, chiaramente ispirate al modello francese del 1790. La prima campagna d’Italia condotta da Napoleone tra il 1796 e il 1799, ha sgretolato l’antico sistema di Stati in cui era divisa la penisola. Al loro posto sono sorte numerose Repubbliche Giacobine di chiara impronta democratica come la Repubblica Ligure, la Repubblica Romana e la Repubblica Partenopea.

Da Roma solo messaggi

Il presidente della Repubblica Mattarella non ha potuto partecipare due volte allo stesso tipo di manifestazione. Lo richiede il protocollo: “Il Capo dello Stato non può partecipare due volte allo stesso tipo di manifestazione”. Tuttavia da Roma sono arrivati i messaggi del presidente del Senato, del Presidente della Camera, del vice premier e il ministro degli Esteri, Tajani. Ha scritto Ignazio La Russa: ”La bandiera non è solo un emblema, ma il richiamo ai valori di unità, libertà e solidarietà che hanno costruito la nostra identità e che ci guidano nel futuro”. Sulla stessa linea, ovviamente, Lorenzo Fontana, presidente della camera: ”Il Tricolore è un simbolo di pace, libertà e democrazia. E’ questo, oggi più che mai, un messaggio positivo al mondo di cui la bandiera tricolore è testimone universale”.

Flash mob dei sindaci davanti al municipio

I sindaci reggiani ne hanno approfittato per protestare contro i tagli agli Enti Locali apportati dall’ultima finanziaria del Governo. I primi cittadini hanno dato vita davanti al Teatro Valli, a margine della festa del Tricolore, ad una sorta di protesta con tanto di cartelli a comporre la scritta “4,5 miliardi”. Cioè la cifra tagliata sul triennio agli Enti Locali.