Quindici voti. Un margine risicato, quasi nullo in termini di percentuali, ma che ha consentito all’ingegnere Raffaele Rocco – sostenuto dalle forze autonomiste (Union valdotaine in primis) e dal Partito Democratico – di diventare il nuovo sindaco di Aosta al termine del turno di ballottaggio.

“Doveroso chiedere il riconteggio”

Il risultato definitivo è arrivato nella notte e ha gettato nello sconforto il centrodestra valdostano e il suo candidato sindaco, l’imprenditore Giovanni Girardini, presidente del movimento La Renaissance, che per la seconda volta di fila (era già accaduto nel 2020) si vede sfilare la fusciacca di primo cittadino proprio per un soffio.

Non mancano però le polemiche. Lo scarto ridotto – Rocco 50,06% (6.420 voti) e Girardini 49,94% (6.405) – ha fatto sorgere molti sospetti nelle fila del centrodestra. In particolare è stato contestato il verbale di una sezione della collina di Aosta: si mettono in dubbio le modalità di consegna e di trasporto di un cartone di voti.

“Lo spoglio unificato è stato organizzato molto male, perché le borse con i voti dentro arrivavano come la consegna dei surgelati della Bofrost. Con estrema calma, pacatezza, serenità, tranquillità, controlleremo tutte le schede in un tribunale come previsto dalla legge. Io non faccio alcun J’accuse” dice Girardini che parla comunque di “gravi irregolarità”.

“E’ doveroso chiedere il riconteggio. Per una manciata di voti così penso che non si debba lasciare nulla di intentato” aggiunge Marialice Boldi, segretaria della Lega Valle d’Aosta. Si fa strada quindi l’ipotesi di un ricorso d’urgenza al Tribunale amministrativo regionale.

L’avvocata Valeria Fadda vice-sindaco

Oltre a Rocco, come vice sindaca è stata eletta l’avvocata Valeria Fadda. Sette consiglieri per l’Union valdotaine, che torna ad essere il primo partito del capoluogo, e sei per il Partito Democratico.