“Meloni – attacca la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino sui suoi social – si riempie la bocca della crescita dell’occupazione ma quello che sta creando è un esercito di schiavi fatto di cassintegrati – a cui nega anche l’integrazione al reddito proposta dal Movimento 5 Stelle – e di lavoratori poveri”.

Le parole di Chiara Appendino

“Da quando governa i salari reali sono scesi di più del 4% perché è rimasta inerme contro inflazione, caromutui e carobollette, si è opposta al salario minimo e ha proposto rinnovi dei contratti pubblici inferiori alla crescita del carovita. Come se non bastasse, ora truffa i cittadini facendo pagare loro dell’Irpef non dovuta. In quest’Italia sbagliata, il Movimento 5 Stelle continua a far sentire la voce dei lavoratori. Venerdì, a Torino, sarò al fianco dei metalmeccanici in sciopero per riprendere la trattativa per rinnovare dignitosamente il loro contratto nazionale”.