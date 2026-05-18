“La crescita dell’economia inchiodata allo zero virgola – attacca la deputata dem Anna Ascani -, l’inflazione che acquista velocità e fa sentire i suoi effetti sui salari e sulla spesa. Colpa certo della guerra scatenata in Iran dall”amico’ Trump e da Israele ma anche di un governo, quello guidato da Giorgia Meloni, privo di strategia per lo sviluppo e di politica industriale e che si limita a raschiare il fondo del barile per tamponare in maniera inadeguata una crisi dai tratti sempre più cupi”.

“L’esecutivo – continua – d’altra parte ha la sua priorità: la legge elettorale, perché terrorizzato di perdere le prossime elezioni. Giorgia Meloni da tre anni e mezzo non fa che rivendicare record inesistenti, ma tra immobilismo, arroganza e divisioni della sua maggioranza finalmente potrà aggiudicarsene uno sul serio: quello di essere il governo che ha fatto più danni al Paese”.