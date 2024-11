Mentre celebrava la sua vittoria alle elezioni, Donald Trump si è mostrato ai microfoni in compagnia della sua famiglia. Difficile non notare la presenza di suo figlio Barron, che data l’altezza svettava su tutti, incluso suo padre.

Riservato e al momento abbastanza schivo, il diciottenne Barron è si è mostrato durante la celebrazione della vittoria di suo padre, mentre nel corso della campagna aveva fatto una sola apparizione, durante un comizio in Florida. Scopriamo chi è.

Barron Trump, il figlio diciottenne di Donald

I figli di Donald Trump sono abbastanza noti al pubblico. Basti pensare alla secondogenita Ivanka, imprenditrice con oltre 7 milioni di follower su Instagram. O a Donald Trump Jr., figlio primogenito di Donald e della sua prima moglie Ivana. Ci sono anche Eric Trump, vicepresidente esecutivo della Trump Organization e Tiffany, nata dal secondo matrimonio di Donald con l’attrice Marla Maples.

Poco si sa ancora del suo ultimo figlio, Barron, nato dalla relazione del tycoon con la sua attuale moglie Melania. Il ragazzo, infatti, appena diciottenne, si è spesso mostrato riservato nelle sue pochissime apparizioni.

Barron è nato il 20 marzo del 2006, e in molti se lo ricordano bambino ai tempi in cui avveniva il passaggio di consegne da Obama a suo padre Donald per la Presidenza degli Stati Uniti, nel 2016. Da allora, però, il ragazzo è naturalmente cresciuto e oggi, a 18 anni, svetta su tutta la sua famiglia, come si è potuto vedere nel corso della celebrazione della vittoria di Donald Trump alle elezioni di quest’anno. Con un’ altezza molto vicina ai 2 metri Barron, elegante e dalla postura che suggerisce ancora timidezza e riservatezza, spiccava perfino su suo padre Donald.

Barron Trump, per la prima volta al voto

“C’è un ragazzo speciale qui, che andrà al college a settembre: è stato preso in tutte le università che voleva e ha potuto scegliere”, diceva un fiero e orgoglioso Trump, nel corso di un comizio in Florida. Barron, appena diciottenne, ha potuto votare per la prima volta quest’anno, con un tempismo davvero perfetto.

Sua madre Melania ha immortalato il momento, diffondendolo su tutti i canali social: “Ha votato per la prima volta: per il suo papà”. Questo ha spento le numerose voci su suo figlio Barron, e sul perché non fosse praticamente mai presente durante i comizi del padre. Qualcuno pensava perfino che non volesse andare a votare.