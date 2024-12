“Oz ha preso più voti che alle Europee”. E ancora: “Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”. Beppe Grillo, dopo aver subito una seconda sconfitta da parte degli iscritti M5s, che hanno deciso di sostenere il nuovo corso di Giuseppe Conte, saluta il suo ex partito con due battute degne di nota.

Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle non è più garante. Anzi, questa figura non esiste più nel nuovo M5s e lui la prende con ironia. Dopo aver invitato i fedelissimi ad andare per funghi, invito accolto da Toninelli, l’ex comico ha archiviato la vicenda con una foto che cita il finale del Truman Show. E, oltre alla frase che cita il film “casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”, come riporta il Corriere della Sera, ha liquidato quanto accaduto con queste parole: “Oz”, ovvero l’ex premier e presidente del partito Giuseppe Conte, “ha preso più voti ora che alle Europee”.