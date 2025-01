L’ex segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani, commenta a La Stampa il video con cui la premier ha dato notizia dell’atto comunicato dalla Procura di Roma sulla vicenda Almasri: “Giorgia Meloni è passata alla fase due del vittimismo, verso il modello Trump. Farsi nemici fantoccio, scagliargli contro smaccate bugie e rivolgere l’occhio torvo alla telecamera”.

Prosegue Bersani:”Abbiamo avuto negli anni una fila di ministri che hanno avuto pratiche al Tribunale dei ministri. E non hanno fatto una scenata del genere”.

Meloni insiste che l’atto della Procura non è dovuto ma voluto. Bersani spiega che dietro questa frase “c’è una strategia: accendere fuochi, riuscendo in quel video di due minuti a mettere 4 o 5 falsità sostanziali, per non pagare dazio su quello che è successo. Ora io capisco i rapporti con la Libia, ma deve esserci un limite”.

Questa, secondo l’ex segretario del Pd “era un’occasione storica per dire alla Libia: noi vogliamo fare accordi, però non a qualunque prezzo. E invece l’abbiamo presa a rovescio. Se io accetto di rimandare i migranti in braccio a un criminale, sono un criminale anch’io”.

Bersani commenta anche il fatto che nella vicenda è stato tirato in mezzo anche Prodi, come “molto vicino” all’avvocato Li Gotti. “Mi immagino lo stupore costernato di Romano: credo non abbia mai scambiato una parola in vita sua con Li Gotti. Ma ormai è un emblema, da lì a diventare nemico fantoccio vien da sé”.